Nu inleds Tesla-strejken – ”En avgörande strid för svensk fackföreningsrörelse”

På fredagsmorgonen inleddes IF Metalls strejk på Teslas bilverkstäder i Sverige. Något liknande har inte skett i Sverige på decennier.

– Man har inte råd att vika sig i den här frågan, säger forskaren Christer Thörnqvist.

Fackförbundet IF Metall har gått ut i strejk mot elbilstillverkaren Tesla i Sverige. En minut över midnatt, natten till fredagen, inleddes en total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete på Teslas bilverkstäder på sju olika orter i Sverige. Totalt berörs cirka 120 bilmekaniker.

Facket kräver att Teslas svenska dotterbolag TM Sweden tecknar kollektivavtal. Om det inte sker har facket varslat om utökade konfliktåtgärder nästa vecka. Då inleds en blockad mot ytterligare 17 arbetsplatser som tar emot Tesla-bilar. Bland annat stoppas arbetet med att göra nya Tesla-bilar redo för den svenska marknaden vilket kraftigt kan försvåra möjligheten för företaget att få ut nya bilar i Sverige.

TM Sweden har, enligt IF Metall, sagt att de inte har mandat att teckna kollektivavtal, ett sådant beslut måste i sådana fall tas av den högsta koncernledningen i USA. Tesla har inte tecknat kollektivavtal någonstans i världen.

Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap vid högskolan i Skövde. Foto: Edith Beckman

Enligt Christer Thörnqvist, som är docent i arbetsvetenskap vid högskolan i Skövde, är en sådan här händelse mycket ovanlig på svensk arbetsmarknad. Men det finns liknande exempel, och även i de fallen har det ofta handlat om amerikanska företag.

– Man får backa tillbaka till år 1995 då leksaksaffären Toys R Us ville etablera sig i Sverige och hamnade i konflikt med Handels, säger han.

Den konflikten varade i tre månader innan företaget till slut motvilligt tecknade kollektivavtal. För amerikanska företag handlar det ofta om en kulturkrock när de möter den svenska modellen, enligt Christer Thörnqvist.

– Många amerikanska företag har den här väldigt fientliga inställningen till fackföreningar. De är rädda för dem helt enkelt. Tesla verkar även ha en principiell motvilja mot facklig organisering, säger han.

Europeiska företag har i regel en annan förståelse för fackförbund och att kollektivavtal med fredsplikt kan vara positivt även för dem. Den insikten saknar ofta de amerikanska företagen. Christer Thörnqvist jämför med hur det till exempel gick till när den tyska matvarukedjan Lidl etablerade sig i Sverige.

– Bland det första de gjorde var att ta kontakt med svenska facket för att se vad som gällde och sen skriva på ett kollektivavtal. Det är en jätteskillnad, som två olika världar, säger han.

Just IF Metall är ett av de fackförbund som sällan strejkar i Sverige. Senast man betalade ut konfliktunderstöd var år 2010 i en infekterad strid med ett stenhuggeri på västkusten som vägrade teckna kollektivavtal. Förbundet har också varslat om strejk ett antal gånger under de senaste decennierna, utan att varslen har utlösts.

Annars får man backa tillbaka till storkonflikten 1980 för att hitta någon parallell.

– Det är väldigt väldigt ovanligt med konflikter i verkstadsindustrin. Det händer ju nästan inte, säger Christer Thörnqvist.

Men han menar att IF Metall i det här läget inte hade något val.

– Metall har hållit på och fipplat med Tesla i flera år utan att det egentligen har hänt någonting. De är tvungna att agera nu. Det vore väldigt illa för fackföreningsrörelsen i stort om man gav vika, säger han.

Konflikten med Tesla kommer i ett läge där fler stora amerikanska företag, som Amazon, etablerar sig i Sverige och där kollektivavtalsmodellen utmanas av de så kallade gig-jobben, där företagen försöker hävda att deras förare och cykelbud inte är anställda, utan fristående entreprenörer.

– Att ett företag vägrar skriva på ett kollektivavtal är ett starkt hot mot hela den svenska modellen. IF Metall har nu tvingats ta den här fajten för hela den svenska modellen. Det är en avgörande strid för svensk fackföreningsrörelse, säger han.

– De kan inte ge med sig här. De är tvungna att fullfölja och ta till alla medel som står till buds, säger han.

För Teslas del tror Christer Thörnqvist att det finns en risk att man hellre väljer att lämna den svenska marknaden än att skriva på ett kollektivavtal.

– Men för facket är det en risk de är beredda att ta. Det rör sig trots allt inte om så många jobb i Sverige. Hotet mot svenska kollektivavtal och svensk lönebildning är ett mycket större hot än om Elon Musk skulle få för sig att ta bort de här verkstäderna, säger han.