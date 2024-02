Fjortonåriga Josefina Lindberg ser lika död ut som sina arbetskamrater och ska just läggas ner i en kista. Men så börjar flickan plötsligt röra på läpparna.

Men biljetten dit var få förunnade. Så antingen slet man vidare ute på nyckfulla åkrar. Eller så gjorde man som allt fler ändå gjorde numera – lämnade sin hemsocken och sökte sig till närmaste stad i hopp om att hitta födkrok på någon fabrik i stället.

På Vulcan i Tidaholm, till exempel. Fabriken anlades här där jag sitter, på en liten ö i ån Tidan. Året var 1868 och eftersom svälten var särskilt påtaglig det året var det inte svårt att hitta villig och billig personal. Särskilt kvinnor. Unga omyndiga kvinnor. Och barn. Sådana som fjortonåriga Josefina Lindberg, och vi kommer strax till henne.

Kvinnorna arbetade under högt tempo i antingen beredningssalen eller askfyllningssalen, och all produktion skedde utan elektricitet och under sträng övervakning. Tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan.

Arbetet var också förenat med stora hälsorisker. Framför allt i beredningssalen där tändsatsen kokades. Tändsatsens ångor bestod av fosfor och svavel vilket medförde att många insjuknade i fosfornekros, en sjukdom som angriper skelettet och i synnerhet käkarna.

Utgången var ofta given på förhand. Ruttnande tandkött, förlorade tänder och i värsta fall bortopererade underkäkar. Operationer som kunde sluta med döden.