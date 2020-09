Mimmi Axelsson försöker ställa in rätt program på roboten efter ett strömavbrott. Foto: Åke Ericson.

Från varsel till högtryck

Efter utbrottet Snabbt och brutalt svepte effekterna av coronaviruset in på Gnutti Carlo i Kungsör. Alla inhyrda fick sluta och 38 sades upp. Men efter semestrarna var alla välkomna tillbaka.

Detta sker vid ett varsel Företaget informerar facket och anmäler varslet till Arbetsförmedlingen.

Därefter måste arbetsgivaren förhandla med facket. Det kan till exempel leda till att uppsägningarna blir färre än planerat.

I nästa steg förhandlar fack och arbetsgivare om vilka som ska sägas upp. Enligt lagen om anställningsskydd (las), blir den som är sist anställd uppsagd först. Men har företaget kollektivavtal, kan de komma överens med facket om undantag.

Var och en som sägs upp får ett skriftligt besked från arbetsgivaren. Först då börjar uppsägningstiden räknas. Om företaget nyanställer inom nio månader från uppsägningsdagen kan du ha företrädesrätt till återanställning.

Du måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för jobbet, ha varit anställd minst tolv månader de senaste tre åren eller säsongsanställd sex månader under de senaste två åren, samt anmäla din företrädesrätt till arbetsgivaren.

Företaget var snabbt med att införa korttidsarbete när coronaviruset riskerade att lamslå industrin i vårvintras. Men det räckte inte. Orderböckerna blev tunnare och tunnare. I början av maj varslades nästan en tredjedel av de 150 IF Metallarna på Gnutti Carlo, underleverantör till fordonsindustrin.

Normalt verkställs ett så stort varsel efter fyra månader, men företaget hävdade force majeure och kunde därmed korta tiden till en och en halv månad. Det är extremt ovanligt, och kan ske när något oförutsägbart inträffar. Mer vanligt är att det används av försäkringsbolag vid till exempel naturkatastrofer.

– Det skapade irritation bland medlemmarna, men allt var korrekt. Företaget hade rätt att göra det, säger Siv Widberg, IF Metalls klubbordförande. En ljusning kunde dock skönjas redan inför semestrarna. Först var det tänkt att hela produktionen skulle stå still i fyra veckor, men order började rulla in, maskinerna fortsatte gå.

När Siv Widberg kom tillbaka i augusti meddelade företagsledningen att de 38 som blivit uppsagda erbjöds återanställning. Produktionen går nu mer än för fullt. Även 30 till 40 bemanningsanställda som försvann först av alla är tillbaka.

CNC-operatören Mimmi Axelsson var en av de uppsagda som gick på semester med oro för kommande arbetslöshet. När hon återvände till jobbet var det i tron om att endast några veckor återstod av anställningen.

– Vi har fyra barn hemma så självklart var jag orolig för ekonomin. Men jag blundade lite för det, orkade inte ta in. Men jag hann söka några andra jobb, säger hon.

Mimmi Axelsson sköter en maskin där vevaxeldetaljer till lastbilsmotorer tillverkas. Främsta kunderna är AB Volvo och Scania. När deras produktion gick ner påverkades Gnutti Carlo direkt.

Just den här dagen har det varit strömavbrott så det tar en stund att få i gång roboten. Mimmi söker på en monitor för att hitta rätt program. Hon passar också på att kontrollmäta en vipparm, för om något inte stämmer är det oftast ett verktyg som behöver bytas ut eller justeras.

På arbetsplatsen behöver varken operatörer eller montörer jobba tätt ihop, det finns gott om utrymme. Skiftbytena sker ute på golvet så trängsel i omklädningsrummen uteblir. I lunchrummet är varannan stol bortplockad.

Över huvud taget har sjukfrånvaron varit låg, färre magsjukor och vanliga förkylningar. Hittills har man haft ett bekräftat fall av covid-19.

– Det är häftigt vad lite handtvätt kan göra, säger Siv Widberg.

– Men nu känns det som att folk börjar slappna av mer. I början kunde en del fräsa om någon inte höll avstånd, säger hon.

Samtidigt finns en oro för att det ska komma en andra våg av coronaviruset under hösten. På Gnutti Carlo har personalen fått känna på hur snabbt nedskärningarna kan komma.

Både Siv Widberg och Mimmi Axelsson har försökt att leva som vanligt trots virusoron som hänger över hela samhället. Mimmi skaffade en ny bil i somras.

– Och jag köpte en motorcykel. En Harley Davidson, säger Siv Widberg.

Varsel under 2020 i tillverkningsindustrin Januari: 579 Februari: 418 Mars: 2 456 April : 4 717 Maj : 1 715 Juni: 3 877 Juli: 229 Augusti: 1 471 (Fram till den 28 augusti.)

Marcus Derland

md@da.se

