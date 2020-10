Fackklubb lägger ner i protest

Facket på Hitachi ABB Power Grids i Landskrona ger upp. De lägger ner klubben. Anledningen är att de känner sig trakasserade och motarbetade av företaget.

– Jag förstår att våra medlemmar har tröttnat. Det är tungt att bedriva facklig verksamhet om man hela tiden motarbetas av arbetsgivaren, säger Håkan Anestedt, ordförande för LO-klubbarnas samorganisation inom Hitachi ABB Power Grids.

– Helt förkastligt att det här kan hända i Sverige år 2020.

Fabriken i Landskrona tillverkar kylsystem och är en av de mindre enheterna i den del av ABB där japanska Hitachi just har tagit över majoritetsägandet. I verkstaden arbetar ett 30-tal personer, varav cirka hälften är inhyrda. Klubben bildades för drygt ett år sedan, innan dess var det IF Metalls avdelning Nordvästra Skåne som förhandlade med företaget.

Anna Fernebro. Foto: IF Metall

Företaget tycktes först välkomna klubben. Anna Fernebro, avdelningsordförande, tror sig veta varför.

– Jag misstänker att ledningen tyckte att det skulle bli skönt att slippa förhandla med avdelningen. De hoppades nog att skulle kunna köra över en fackklubb lite lättare. Att de skulle kunna få göra som de ville.

– När de förstod att det inte gick att dribbla hursomhelst med klubben så började de att motarbeta den istället.

På vilket sätt?

– Det har varit många olika incidenter. Sammantaget bildar de ett mönster.

I ett uttalande skriver IF Metall-avdelningen att ”förhandlingsklimatet har genomsyrats av ovilja och oförståelse från arbetsgivarens sida gentemot klubbens grundläggande fackliga rättigheter att företräda våra medlemmar på företaget.”

Vidare: ”Arbetsgivararen har även angripit våra förtroendevalda på en personlig nivå, vilket är helt oförlåtligt. Vi ser med sorg att den lokala klubben nu läggs ner. Vi har full förståelse att våra förtroendevalda inte orkar att stå emot längre. De har gjort ett fantastiskt jobb under den här tiden.”

– Det är sorgligt det som har hänt, säger Anna Fernebro. Men arbetsgivaren ska inte tro att vi är slagna på något sätt. Som vi säger i vårt uttalande: ”Vi är många som kan ta över den fackliga verksamheten på plats och så kommer att ske.”

Även LO-klubbarnas samorganisation har protesterat mot förhållandena på Landskronafabriken. I klubbarnas uttalande kritiserar man Sverigeledningen för att inte ta tag i problemen i Landskrona.

– Ingenting händer. De är tysta, vilket är mycket märkligt, säger Håkan Anestedt.

Företaget tillbakavisar fackets påstående om att dess företrädare har motarbetarats. I ett mail via sin kommunikatör Malin Estelli kommenterar man händelserna i Landskrona:

”Hitachi ABB Power Grids har ambitionen att alltid verka för goda relationer med våra fackliga partner och vi följer alltid grundläggande fackliga rättigheter. I detta fall har vi, med stöd av Teknikföretagen, genomfört ett antal centrala MBL förhandlingar med IF Metall där vi tyvärr inte har kommit fram till någon gemensam lösning. Detta kan naturligtvis ha upplevts frustrerande för IF Metall och medverkat till att de känner att de inte får gehör för sina sakfrågor. Däremot tillbakavisar vi påståendet att det lokala facket har motarbetats på ett föreningsrättskränkande sätt och att det ska ha förekommit händelser där förtroendevalda angripits personligen. Vi har ett fortsatt gott samarbete med den lokala tjänstemannaklubben och arbetet mot IF Metall fortsätter också, men med andra företrädare.”