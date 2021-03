Konflikt på Cytiva: ”Vi behandlas som boskap”

Det jäser på medicinteknikföretaget Cytiva i Umeå. Arbetsgivaren vill inte längre tillåta flextid och har sagt upp avtalet innan förhandlingarna med IF Metall slutförts.

– Det är så nära en otillåten stridsåtgärd man kan komma, säger Darko Davidovic, IF Metalls förbundsjurist.

IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic. Foto: Ylva Bergman

Konflikten är inte den första på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har sagt upp det lokala avtalet med IF Metall som bland annat innefattar möjlighet till flextid på morgonen och eftermiddagen. Uppsägningen kom innan IF Metall och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen fullföljt förhandlingsordningen som gäller mellan parterna. Eftersom Cytiva och den lokala IF Metallklubben inte kommit överens så är tvisten på väg till de centrala parterna.

– Jag har aldrig varit med om att ett företag säger upp avtalet innan vi förhandlat, säger Darko Davidovic.

Han menar att det gränsar till en otillåten stridsåtgärd från arbetsgivarens sida.

– Det är en grundbult i den svenska modellen att erkänna varandras rätt till förhandling, säger han.

Om inte parterna kommer överens så slutar det lokala avtalet gälla i sommar. Enligt IF Metalls klubbstyrelse på Cytiva så har företaget och facket haft olika syn på hur flextiden ska tillämpas.

– Vi har en tvist om hur flextiden ska tolkas. Då säger de upp hela avtalet, säger styrelsen i ett gemensamt uttalande.

Företagets agerande har vållat starka reaktioner bland de anställda. Dagens Arbete har varit i kontakt med flera IF Metallmedlemmar som av rädsla för repressalier uttalar sig anonymt.

– Som det blivit här är kan jag nog bli uppsagd på stående fot om jag uttalar mig kritiskt i media, säger en person och fortsätter:

– Att vi haft möjlighet till flextid och andra förmåner har gjort att folk valt att jobba kvar.

En annan IF Metallmedlem säger:

– Vi behandlas som boskap trots att vi gör ett bra resultat. Det är otroligt dålig stämning bland oss på golvet.

Ytterligare en aspekt som lyfts fram av de anställda är att flextiden medför att färre personer trängs tillsammans i slutet och början av arbetsdagarna. Vilket setts som en trygghet och något som hjälpt till att minimera smittspridning av Covid-19.

– Förut var man stolt över att tillverka produkter som räddar människoliv. Nu är vi mest uppgivna, säger en anställd.

Den nuvarande konflikten mellan fack och arbetsgivaren är en i raden på bolaget som tidigare hette GE Healthcare. Strax innan nyår så stämde IF Metall bolaget inför Arbetsdomstolen för föreningsrättskränkning. Enligt stämningen ska IF Metallmedlemmen vägrats ta med ett fackliga ombud på ett möte med företaget. Och om medlemmen inte deltog på mötet ensam skulle det ses som arbetsvägran.

– Ingen ska hindra oss från att företräda våra medlemmar. Vi kommer alltid agera fullt ut mot antifackligt beteende, har Darko Davidovic tidigare sagt till Dagens Arbete.

För några år sedan var relationerna mellan fack och arbetsgivare så infekterade att den dåvarande IF Metallordföranden köptes ut av företaget.

Dagens Arbete har sökt Cytiva för en kommentar.