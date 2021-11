Bra agerat, Eva Nordmark

LEDARE Skuggsamhället är mänskligt sett djupt ovärdigt och direkt samhällsfarligt.

Helle Klein är chefredaktör för Dagens Arbete.

Äntligen börjar det hända saker när det gäller att komma till rätta med den växande arbetslivskriminaliteten. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sätter frågan högt på dagordningen och har nu tillsatt en särskild delegation mot arbetslivskriminalitet på nationell nivå. LO:s chefsekonom Ola Pettersson leder delegationen som också får ett särskilt kansli till sitt förfogande. De ska presentera sina förslag i februari 2025.

”Vi har fått ett tydligt uppdrag från regeringen, dels att snabbt hitta ett sätt att mäta omfattningen och kunna beskriva hur det har utvecklats över tid … Sen ska vi också hämta hem erfarenheter från Norge”, berättar Pettersson för da.se.

Det är utmärkt att minister Nordmark agerar och ser till att vi kan lära av vårt grannland som kommit betydligt längre än Sverige i dessa frågor. Norge har förstått att myndigheter som exempelvis Skatteverket, Arbetsmiljöverket, tullen och polisen måste samarbeta mot det laglösa arbetslivet.

Dagens Arbete har under många år granskat hur migrantarbetare har utnyttjats i skogsbruket. På senare år har vi avslöjat hur skuggsamhället breder ut sig inom många fler branscher som bygg- och anläggning, mekaniska verkstäder, hotell och restaurang, asbestsanering etc. Mindre företag blir en del av större brottssyndikat och i de långa entreprenörskedjorna smyger sig oseriösa arbetsgivare in och bryter mot både skatteregler och arbetsmiljölagar. Människor utnyttjas i slavliknande arbeten. Förfärliga olyckor, alltför ofta dödsolyckor, sker i dessa miljöer utan att ens komma med i Arbetsmiljöverkets statistik.

En del av problemet är de alltför slappa reglerna runt arbetskraftsinvandringen parat med en allt strängare flyktingpolitik där betoningen på arbetstillstånd gör att desperata människor tar vilket jobb som helst. Cyniska företagare säljer arbetstillstånd och låter människor arbeta till absurt låga löner och odrägliga arbetsvillkor.

Vi kan alla bli en del av detta skuggsamhälle när vi lämnar in bilen till den billigaste däckverkstaden eller köper svarta bygg- eller städtjänster. Eller när kommuner och regioner handlar upp byggföretag som använder sig av oseriösa underentreprenörer. Våra skattepengar riskerar så att bli ett smörjmedel i en arbetslivskriminalitet som göder människohandel, droghandel och gängskjutningar. Allting hör ihop. Ingen går fri.

Det är sannerligen på tiden att staten tar ett samlat grepp och på allvar börjar bekämpa arbetslivets Vilda västern. Skuggsamhället är mänskligt sett djupt ovärdigt och direkt samhällsfarligt.