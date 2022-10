Bara First Aid Kit förstår amerikansk country

Trogna sina rötter Vad konstiga ni är som lyssnar på musik från 1920-­talet, sa kompisarna till Klara och Johanna Söderberg. De brydde sig inte. First Aid Kit visste redan då var de har sina rötter.

I början av november kommer duons femte album, Palomino. Då har det gått fjorton år sedan de slog igenom med sin tolkning av Fleet Foxes Tiger Mountain Peasant Song. Hyllad av amerikanska tidskriften Rolling Stone som en av det decenniets tio bästa covers.

De svenska tonåringarna påminde amerikanerna om deras egen, halvt bortglömda musikskatt. Den som söker First Aid Kits rötter hittar dem i den här spellistan med sju album från sju olika artister. Läs mer om dem längre ner.

Carter Family

1927, det var då det hände. AP Carter, hans fru Sara och svägerskan Maybelle rullade med möda ner från bergen, från Poor Valley i Appalacherna i en Essex vars däck inte riktigt klarade vägunderlaget. Väl framme i stan mötte de mannen med bandspelaren. Med sig hade de 300 ålderdomliga låtar och en och annan nyskriven. Trion spelade in ett halvdussin av dem första dagen och just den dagen föddes countrymusiken, påstås det. Sammanhållningen i familjen maldes ner av trettiotalsdepressionen och 1943 var allt över.

Lyssna på: Can the Circle be Unbroken.

Hazel Dickens & Alice Gerrard

Dickens växte upp i West Virginias kolgruvedistrikt med gruvarbetarnas sånger om stenlunga, strejker och lönekamp. Hon lärde sig folkmusikens grunder av pappan, en banjospelande predikant som körde lastbil åt bolaget. Tillsammans med Alice Gerrard letade hon fram gamla okända låtar skrivna av kvinnor ingen hade hört talas om bortom Appalacherna.

Lyssna på: Hazel & Alice.

Kathy and Carol

De sjöng som änglar. Som om de hade stigit ner från himlen med dallrande stämsång. Men de försvann lika snabbt som de hade dykt upp, efter bara ett enda album. Deras producent – som de delade med The Doors – åkte in i fängelse och de förlorade kontakten med varandra.

Lyssna på: Kathy & Carol.

Emmylou Harris

Systrarna Söderbergs favorit? Naturligtvis är det hon som First Aid Kit hyllar i låten Emmylou. Hyllningen som fick henne att röras till en flod av tårar vid Polargalan för några år sedan. Men vem behöver glada sånger, som hon en gång frågade en svensk musikjournalist.

Lyssna på: Pieces of the Sky.

Townes van Zandt

First Aid Kit har ofta berättat hur de fängslats av det ”obeskrivligt sorgsna” i van Zandts vemodiga låtskatt. En egen värld, man går in i den och lämnar den, omtumlad.

Lyssna på: Our Mother the Mountain.

Gillian Welch

Dagens arvtagerska till Carter Family och hela traditionen från de gudsförgätna bergsbyarna med sina uråldriga musikrötter, ända bort till den musik som de skotska och irländska invandrarna en gång tog med sig.

Lyssna på: The Harrow & The Harvest.

Gram Parsons

Hann bara med två soloalbum -innan han dog. Innan dess hade han först definierat alternativcountryn i International Submarine Band, Byrds och Flying Burrito Brothers. Sedan fick Parsons tips om den då okända Emmylou Harris. Sökte upp henne, satte sig i hennes kök, tog fram gitarren och började spela George Jones smetiga That’s All It Took. Då!

Lyssna på: GP.