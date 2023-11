Strejken i USA är över – ”Arbetarklassen inte färdig med kampen”

General Motors blev sist ut att komma överens med facket om ett nytt avtal. Därmed är strejken på de tre fordonsjättarna över. En strejk som beräknas ha kostat företagen miljarder.

Efter nästan sju veckors strejk har även General Motors (GM) och det amerikanska bilarbetarfacket UAW slutit ett preliminärt avtal för de kommande 4,5 åren. Det innebär att den omfattande strejken på USA:s tre största bilföretag nu är över.

Den amerikanska nyhetskanalen CNBC skriver att ungefär en tredjedel av de 146 000 arbetarna vid GM:s, Fords och Stellantis fabriker har varit uttagna i strejk, och att konflikten har kostat Ford 1,3 miljarder dollar och GM 800 miljoner dollar. Det nya avtalet kommer att öka Fords arbetskraftskostnader med upp till 900 dollar för varje producerat fordon.

Facket kallar avtalen för historiska, och även konflikten har varit historisk. I stället för att förhandla med bara ett företag gick UAW in i förhandlingar med alla tre samtidigt. Enligt facket har arbetarna gjort uppoffringar och stått tillbaka ekonomiskt ända sedan finanskrisen 2007-2010. Hittills i år har bolagen redovisat stora vinster och den högsta ledningen har fått stora lönehöjningar.

”Rekordvinster betyder rekordavtal”, har varit en av UAW:s slogan under konflikten. Facket har också kallat strejken för Stand Up Strike, för att hedra de så kallade Sit-Down-strejker som svepte över USA under depressionen på 1930-talet. Bilarbetarna på GM:s fabriker i Flint, Michigan, organiserade sig i hemlighet och bestämde en tidpunkt då de satte sig ner och slutade jobba. Genom att inte lämna arbetsplatsen blockerade de den från strejkbrytare. UAW nådde stora framgångar i avtalen som till slut tecknades med GM, och sit-down-strejkerna spred sig.

– Vi glömmer inte varifrån vi kommer. Vi lär oss från historien, men vi skapar också historia. Stand-up-strejken är den första sidan i ett nytt kapitel av vår historia. Vi har nått rekordavtal på Ford, Stellantis och GM. Vi har enat våra medlemmar som aldrig förut. Vi har visat företagen, USA och hela världen att arbetarklassen inte är färdig med kampen. Vi har bara börjat, säger UAW:s ordförande Shawn Fein i ett uttalande.

Den här gången gick facket ut hårt med krav på 40-procentiga lönelyft (för att spegla vd-lönernas utveckling) och fyra dagars arbetsveckor. De preliminära uppgörelserna gav inte fullt så mycket, men för UAW har flera viktiga mål nåtts.

Förutom löneökningar på 25 procent under 4,5 år har de återinfört det så kallade cola-tillägget (cost of living adjustment), som justerar upp lönerna i takt med ökade levnadskostnader. Det innebär enligt UAW att löneökningarna totalt lär landa på runt 30 procent.

Ännu mer har ingångslönerna höjts. Mellan 68 och 70 procent, vilket gör att de i slutet av avtalsperioden landar på mellan 28 och 30 dollar i timmen. De sämst betalda tillfälligt anställda kommer att se störst förändring i lönekuvertet, med i vissa fall mer än fördubblade löner.

Dessutom har UAW fått igenom en begränsning av hur länge folk kan gå på korta kontrakt. I avtalet med GM kommer alla som har varit inne 90 dagar eller längre att bli fast anställda, och därefter – precis som i fallet med Ford och Stellantis – kommer visstidsanställningar att övergå till fasta anställningar på heltid efter nio månader.

Förbättrade pensionsvillkor, samma villkor på alla enheter och kortare tid från ingångslön till högsta lön är andra vinster som UAW lyfter fram. Dessutom har de i alla tre avtal förhandlat fram rätten till att strejka mot fabriksnedläggningar.

Nu pågår en demokratisk process inom UAW, där medlemmarna på respektive bolag ska få information om avtalens alla villkor, för att sedan rösta för eller emot ett godkännande. Omröstningen väntas ske under de närmaste veckorna och under tiden går alla strejkande tillbaka till jobbet.