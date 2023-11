Målarna varslar om totalstopp för all lackering av Tesla-bilar.

– Det är ett allomfattande varsel som ska förhindra att man börjar flytta runt bilar, säger presschef Johan Redén.

Fackförbundet Målarna varslar om sympatiåtgärder i två steg i IF Metalls konflikt med Tesla i Sverige. I ett första steg varslas om stopp för all hantering av Tesla-bilar på 53 billackeringsfirmor i Sverige. Om inte Teslas dotterbolag TM Sweden skriver kollektivavtal med IF Metall innan måndag varslas om blockad på ytterligare 56 firmor.

– Vi kommer stänga ner allt Tesla-arbete om de inte tecknar avtal. Frågan är om Elon Musk verkligen vill bråka med Målarförbundet? säger Johan Redén.

För Målarförbundet är IF Metalls konflikt med Tesla en avgörande kamp för hela den svenska fackföreningsrörelsen.

– I den här striden företräder IF Metall alla medlemmar i alla förbund i Sverige. Vi har här en profilerad arbetsgivare som utmanar hela den svenska kollektivavtalsmodellen, vilket hotar villkoren på hela arbetsmarknaden. För oss är det här en superviktig strid som vi måste vinna, säger Johan Redén.

En stor del av de billackeringsfirmor som omfattas av varslet hanterar inte Teslor i dagsläget. Men Målarförbundet vill förekomma att Tesla börjar flytta runt bilar till andra firmor för att kringgå en blockad.

Det första steget av blockaden träder i kraft den 21 november och det andra ett par dagar senare, om inte Tesla tecknat kollektivavtal innan dess.