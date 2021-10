Tio års dödsfall på jobbet

LO med i global protestmarsch

Både LO och TCO kommer att gå med i The Global March Against Child Labour som startar från Indien, Sydafrika och Brasilien i februari nästa år.Marschen går till fots samt per buss och tåg. Över tre hundra hundra organisationer från hela världen är engagerade. Från till exempel Indien deltar 54 organisationer på olika sätt. Längs […]