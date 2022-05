Känner du igen dig?

Tre porträtt ut utställningen

Foto: Bertil Hertzberg

Tre av mina bröder har dött i Irak. Jag vill träffa deras familjer.

Abdelrahman Hussein Alshowaile, operatör, 62 år, Fredahl Rydéns, Nybro.

”En dag såg jag maskerade personer med vapen som hämtade en man.

Det hände när jag gick till mitt arbete. Efter det var jag hemma. Risken att bli dödad var stor. De sprängde min kyrka. Det var stora problem att vara shiamuslim. I många år var det så.

Jag tog mig till Kurdistan. Jag gick till Turkiet. Sen gömde jag mig i lastbilar och kom till Malmö. Jag hade inget pass. Migrationsverket tog mig till Alstermo. Jag var där i ett år och tre månader. Jag fick två tusentvå hundra kronor varje månad. De sände jag till min fru och våra tre söner i Irak.

2009 kom jag till Nybro och fem månader senare min familj. Jag studerade fyra timmar i skolan och hade praktik fyra timmar. I Irak var jag möbelsnickare med eget företag. Min lärare litade inte på att jag hade det yrket. Hon gav mig brädor, såg, hammare och spik. Hon sa: Gör ett fågelhus! Det gjorde jag och fick godkänt.

De föreslog att jag skulle praktisera hos ett företag som gör kistor. Nej nej! sa jag. Jag har jobbat med kistor tidigare. Det vill jag inte igen.

När jag gjorde militärtjänsten var jag snickare. Jag gjorde bland annat kistor för soldater som dödats. Annars använder man inte kistor vid en muslimsk begravning. Men soldaterna kunde vara så skadade. Kanske saknade ben eller armar. Man brukar tvätta och svepa den döda i vitt tyg men inte med soldaterna. Jag sa till en kapten att jag inte ville vara kvar med kistorna och de döda. Det luktar så illa. Så jag fick arbeta i en annan lokal under några månader.

Men sen kom jag tillbaka där jag varit förut.

Efter nio månader fick jag fast jobb på kistfabriken i Nybro. Jag tycker om dem som är här.

Vi hjälper varandra. Jag är på olika ställen i fabriken. Jag limmar. Monterar. Roterar. Det gillar jag.

Jag har dubbelt medborgarskap. Nästa vecka åker jag och min fru till Irak. Först ska vi vara fyra dagar i Turkiet. Allt kan hända i Irak men jag måste resa. Tre av mina bröder har dött i Irak. Jag vill träffa deras familjer.

Jag längtar efter maten i Irak. Det finns många bra restauranger. Men det händer att bilbomber utlöses vid restaurangerna. Folk kämpar. De måste leva. Man städar bombplatsen och livet går vidare.

Mina barn vill inte att vi ska resa. Vi kommer tillbaka 27 november. Jag måste betala fakturor då.”

Foto: Bertil Hertzberg

Jag trivs och tycker om att jobba med kroppen. Jag behöver ha mycket att göra. Annars blir jag deprimerad.

Emma Jonsson 26 år, Bo Klok Gullringen

”Jag har inte kommit underfund med vad jag vill med min framtid.

En skillnad mot när mina föräldrar var unga är att nu måste man gå utbildningar för att få jobb. Så var det inte tidigare. Egentligen vill jag jobba som säljare. Kanske i branschen som Bo Klok är i. Där är det en bra blandning av tjejer och killar.

Jag har också funderat på att ta lastbilskort. Jag vill inte köra postbil eller paket. Hellre långtradare. Men jag har ingen brådska. Jag har det bra. Ofta glömmer man bort det man har. Men ett vet jag – om tio år jobbar jag inte här.

Jag har varit här i fyra och ett halvt år. Innan dess jobbade jag inom vården. Jag är utbildad undersköterska. Men det var inte ett yrke för mig. Jag jobbade i hemtjänsten i tre år i Vimmerby där jag bor och är uppvuxen. Sen började jag på Bo Klok. Jag trivs och tycker om att jobba med kroppen. Jag behöver ha mycket att göra. Annars blir jag deprimerad.

Jag jobbar mest i hallen där vi är inne i modulerna och monterar lister och skåp. Men för ett tag sedan var jag utlånad och gjorde vägg. Jag gillar att rotera.

Just nu står det lite still där jag jobbar eftersom vi byter till multimodul. De har börjat rulla in men det dröjer innan de kommer till oss. Det blir nytt för alla. Taket är annorlunda. Och vi ska tapetsera istället för att spackla. Det är en speciell tapet som man sedan målar på. Det blir effektivare, med spacklet blev det mycket torktider. Småändringar överallt. Det är kul.

Jag var skyddsombud och satt med i fackets styrelse. Men det är jag inte längre. I rollen som skyddsombud ville jag mycket men fick inget gehör. I samband med att vi fick en ny hall borde vi från golvet fått vara med mer och planera hur det skulle bli.

Vi börjar halv sju och tjänar in fredag eftermiddag. På förmiddagen har vi tjugo minuters frukost, lunchen är en halvtimme och vi har tio minuters rast på eftermiddagen. Man har med sig maten. Jag kör från Vimmerby och det är två mil.

Jag bor i lägenhet med två katter. En bondkatt och en Maine coon, raskatt. Jag skulle gärna ha en hund. Men det går inte när jag är borta hela dagarna.

Jag är mycket med min familj. Vi är fyra syskon och på somrarna brukar vi åka till Öland tillsammans. Vi firar alltid jul ihop. Alla bor här i trakten och det är skönt att ha dem så nära.”

Foto: Bertil Hertzberg

Det är ganska ovanligt att man som här på Bo Klok har dagtidsjobb. Jag har jobbat tvåskift och mådde inte bra av det.

Jan Zeilon, 50 år, Bo Klok Gullringen.

”Efter 25 år fanns det inga utmaningar längre för mig på Ljunghälls gjuteri. Jag tyckte att jag ville prova något nytt. Men det var jobbigt att ta steget.

Sista veckorna på min gamla arbetsplats hade coronan just satt igång. Jag var på arbetsmiljömöten med högre folk som spände ögonen i mig och frågade om jag verkligen hade tänkt igenom att sluta. Men jag sa tydligt ifrån.

Det är ganska ovanligt att man som här på Bo Klok har dagtidsjobb. Jag har jobbat tvåskift och mådde inte bra av det. När man införde tvåskift på gjuteriet blev det därför ytterligare en anledning till att sluta.

Jag gick in på tre månaders vikariat på Bo Klok. Det är första gången i mitt liv jag gjort en sån chansning. Jag hade kompisar och släktingar som pushade mig.

Det blev såklart ett år med oro innan jag fick tillsvidareanställning men jag hade ett gott rykte. I ett sånt här litet samhälle känner alla varandra och vet vilka som är bråkstakar och vilka som sköter sig och får jobb. På så sätt är det enklare för en bråkstake i en större stad där man inte känner varandra.

Jag trivs bra på den här avdelningen där vi är åtta-nio personer, ett kanonbra gäng. Jag sätter dit lister för tillfället. Jag sågar till dem utanför husmodulen som stannar en bestämd tid vid varje station. Sen piper det till och modulen rullar vidare. Jag är på andra stationer också och till exempel monterar skåp.

Jag är uppvuxen i Gullringen och sommarjobbade i fabriken när den hette Gullringshus. Då arbetade min pappa här också. Jag gick verkstadsteknisk linje på gymnasiet. Ganska direkt efter gymnasiet började jag på gjuteriet.

Min pappa samlade på gamla bilar och efter honom ärvde vi bland annat en sjusitsig Packard från 1934 som jag kör bröllop med. Själv har jag en Chevrolet från 1957 och en husvagn från 1967. Men om jag gifter mig vill jag helst åka häst och vagn.

Min pappa samlade även på annat. Som mest hade han 120 dragspel. Jag samlar på gamla vapen, flipperspel och trattgrammofoner. Men jag är ingen affärsman som min pappa var..”