Nu berättas festivalkulturens historia

Ny bok Sommar, sol och musikfestival. För tusentals svenskar är det en självklar kombination. Men festivalkulturens historia har tidigare varit oberättad. Det var innan industriarbetaren Roger Skoog gick på sitt tio år långa skift i musikhistoriens tjänst.

Roger Skoog Ålder: 60 år.

Yrke: Drifttekniker på Borealis Kracker i Stenungssund.

Bor: Uddevalla, uppvuxen i Åmål.

Intressen: Musik och musikhistoria, släktforskning, samla musikböcker.

Lyssnar på: Rock, hårdrock, heavy metal.

Favoritfestival: Festival of the Midnight Sun 1970.

Aktuell: Med boken Från Västervik till Hultsfred: Svenska musikfester 1966–1986, Del 1 & 2.

Det är midsommarafton 1970. Mitt på en racerbana i Mantorp utanför Linköping står en gigantisk scen prydd med psykedeliska mönster i gult, lila och orange. Runt scenen har det hällts ut tonvis med sand för att skapa en sorts strandkänsla. Här och var ligger höbalar som publiken ska kunna sitta på.

Popfestivalen har fått det exotiska namnet Festival of the Midnight Sun och ska bli Sveriges och Nordens första riktiga internationella popfestival. Att midnattssolen inte skiner över östgötaslätten är en detalj som inte verkar bekomma den optimistiska trio unga internationella playboys som står bakom arrangemanget. Inte heller att det fram till festivalstart fortfarande är högst oklart vilka band som egentligen kommer att dyka upp.

Ett år tidigare hade en halv miljon unga hippies vallfärdat till Woodstockfestivalen i USA. En dokumentärfilm om festivalen hade blivit en internationell kassasuccé. Även den här gången stod ett filmteam berett. Nu hoppades man på ett Woodstock parat med den svenska synden under midnatts-

solens karga sken. Ett oslagbart koncept!

Men när den unge konferencieren Claes ”Clabbe” af Geijerstam stiger ut i solgasset på den tre meter höga scenen för att möta folkhavet, ser han bara en tom racerbana. Solen steker. Värmerekord slås i hela landet. Den dallrande sanden framför scenen liknar mest en öken.

Clabbe blir tvungen att gå fram till scenkanten och kika ner för att över huvud taget få syn på några spridda skurar svettiga tonåringar långt där nere. Vad hade hänt med hippie-invasionen? Vad var det som hade gått fel?

I sitt bibliotek har Roger Skoog ”i princip allt” som skrivits på svenska om musik. Samlingen omfattar runt 1 200 volymer. Foto: Robin Bäckman

Industriarbetaren och musiknörden Roger Skoog skrockar lätt när han tänker på försöket att skapa ett svenskt Woodstock. Trots den inledande chocken fortgick festivalen medan arrangörernas skuldberg växte. 20 000 förbeställda grillade kycklingar fick kasseras. Den 300 man starka vaktstyrkan bantades snabbt och fick åka hem utan betalning. Poliser som kallats in på semestern skickades tillbaka till sina sommarstugor och väntande familjer.

Det blev till slut bara runt 3 000 betalande gäster, mot förväntade 50 000.

– Men det var mest för arrangörerna som det blev ett praktfiasko. Många som var där berättar ändå om fina musikupplevelser med bland annat Canned Heat och Chuck Berry, säger Roger Skoog när jag träffar honom över en kaffe i villan i Uddevalla.

Det här är min grej, att sortera och bevara en bit musikhistoria. Roger Skoog, musikfestivalexpert.

I dag är musikfestivaler en lika integrerad del av Sommarsverige som campingplatser och färska jordgubbar. Men hur växte fenomenet fram? Vilka var pionjärerna?

Trots att det skrivits mycket om det svenska 60- och 70-talet finns det väldigt lite skildrat om framväxten av den svenska festivalkulturen. Det vet Roger Skoog. I hemsnickrade bokhyllor i källaren har han ”i princip allt” som skrivits om musik på svenska. En samling som växt till omkring 1 200 volymer.

Under tio år har han mellan skiften på Borealis krackeranläggning i Stenungssund själv försökt fylla i vad han tycker saknats i samlingen: Ett översiktsverk över de första decennierna av svenska musikfester, folkfester och festivaler. Kronologiskt och faktabaserat. Vem, var, hur och när. Som ett lexikon över ett kulturfenomen som vi i dag tar för givet. Arbetet sträcker sig från 1966 fram till genombrottet med den första Hultsfredsfestivalen 1986.

Det tog tio år att skriva boken om svenska musikfester 1966–1986. Foto: Robin Bäckman

Det är 20 år av kulturliv som tidigare mest funnits som spridda rykten, flyktiga flyers i nån byrålåda eller tragikomiska skrönor – som Mantorp.

– Min drivkraft har varit att samla, bevara, och återberätta något som ligger långt tillbaka tiden, men som ändå kan vara intressant, både för vår tid och för framtiden. Ett tidsdokument över en del av den svenska musikhistorien, en tidskapsel i bokform som fångar något som annars riskerar att försvinna med de personer som var involverade, säger han.

Roger Skoog har fyllt 60 år, och boken har svällt till över tusen sidor. Nu kommer den ut i två volymer på eget förlag. Detta sedan det skurit sig med ett etablerat bokförlag. De ville stryka ner och göra en ”coffee table-bok”. Med mycket bilder och lite text.

– Jag kan förstå varför men det vore att sälja sin själ. Det hade inte varit min historia, säger Roger Skoog.

Till vardags jobbar han femskift som driftstekniker på krackerfabriken där oljeprodukter hettas upp och omvandlas till polyeten som används för plasttillverkning. Han har familj, hus, hundar och bilar. Men i skarvarna i livets vardagslunk, i pauserna mellan alla måsten, har Roger alltid känt ett starkt behov att förfoga över sin egen lilla värld.

Och där har musik och musikhistoria alltid stått i centrum.

– Att ha en hobby som man brinner för, som man äger helt och hållet. Där man är sin egen chef. Det är viktigt. Vissa mekar med bilar eller motorcyklar, andra drar och surfar i Thailand. Det här är min grej, att sortera och bevara en bit musikhistoria.

Till slut tröttnade Roger på att springa till biblioteket och började i stället samla på sig böcker. Foto: Robin Bäckman

Fenomenet med utomhusfester med hög rockmusik härstammar från hippiekulturen i USA i slutet av 1960-talet. Inspiration hämtades från tidigare jazzfestivaler och folkmusikvågen. På östkusten anordnades Newport Folk Festival redan 1959. Den är möjligtvis att betrakta som alla festivalers moder. Det var på den festivalen som Bob Dylan för övrigt spelade elektrisk gitarr för första gången och blev utbuad. Men det var några år senare, 1965.

När det gäller kommersiell popmusik kom det stora genombrottet med Monterey International Pop Music Festival år 1967. Det var en omedelbar dundersuccé med uppemot 100 000 åskådare och en imponerande line-up som inkluderade The Animals, The Byrds, Simon and Garfunkel, Chuck Berry, Ravi Shankar, Canned Heat, The Who, The Mamas and the Papas, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Jefferson Airplane.

Efter det svepte en våg av kommersiella musikfestivaler över kontinenten. Mellan 1967 och 1970 anordnades över 30 musikfestivaler i USA, med Woodstock 1969 som den i efterhand mest ihågkomna. England var inte sena att ta efter med gigantiska festivaler på Isle of Wight 1968 och i Hyde Park 1969.

Folkfesterna hade en tydlig prägel av motkultur. Roger Skoog, musikfestivalexpert.

I Sverige började utvecklingen lite mer försiktigt. Små popgalor anordnades visserligen lokalt i Sverige från mitten av 60-talet. Som Popens dag i Timrå med Ulf Elving som konferencier, och band som Shanes, Tages och Slamcreepers.

– En förklaring till att de kommersiella festivalerna inte slog igenom då har med proggens framväxt och den starka vänsterprägel musiklivet fick i Sverige. All kommersialism ansågs dålig. Det var hellre än bra som gällde. Dessutom mötte man starkt motstånd från både myndigheter, polisen och media, säger Roger Skoog.

Den första svenska musikfestivalen som lyckades etablera sig var i Västervik. Och då handlade det om den mer oskyldiga genren visor. Första året, 1966, var det ”Skepparn” Cervin som drog publiken till Stegeholms slottsruin. I årtionden var festivalen tätt förknippad med Fred Åkerström och Cornelis Vreesvijk. Fortfarande anordnas festivalen som har utvecklats till en av våra mest seglivade musikinstitutioner.