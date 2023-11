IF Metall: Medlemmar som inte strejkar ska uteslutas

Medlemmar i IF Metall som trots strejken fortsätter att arbeta på Teslas verkstäder kommer att uteslutas.

– Strejkbryteri är oförenligt med stadgarna, säger Tomas With, vice ordförande i IF Metall.

Enligt IF Metall finns det medlemmar i förbundet som fortfarande arbetar på Teslas verkstäder, trots att förbundet gått ut i strejk. I ett inlägg på Facebook skriver IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic att: ”de medlemmar som inte respekterar sin organisation” kommer att ”uteslutas från IF Metall”.

Till Dagens Arbete säger Darko Davidovic att inget beslut ännu har fattats. Men medlemmar som inte deltar i strejken bryter mot förbundets stadgar.

– Då måste vi agera. Vi vill inte det, men det är inte hållbart, säger han.

Han har själv fått information om medlemmar som bryter strejken, men han har ingen uppfattning om hur många det kan röra sig om.

– Vi tycker det är jobbigt att Tesla tar in strejkbrytare som ingen gjort sedan början av 1900-talet. Då blir det inte bättre att vi också har medlemmar som arbetar. Nu har jag förstått att det inte är så många, men hela vitsen med en konflikt är att arbetet ska stå stilla tills avtal har tecknats, säger han.

Eventuella beslut om uteslutning fattas av IF Metalls förbundsstyrelse där Tomas With, vice ordförande i förbundet, är en av beslutsfattarna. Han bekräftar att förbundet nu börjat kartlägga vilka medlemmar det kan handla om.

– Vi försöker prata med var och en utav dem. Vi måste få en mer exakt bild innan vi kan fatta något beslut. Det arbetet har påbörjats under den här veckan. Vi får se hur lång tid det tar, säger han.

Tomas With vill inte spekulera i hur många av förbundets medlemmar som ännu inte anslutit sig till strejken.

– Vi behöver komma i kontakt med alla det kan röra sig om så vi har ett underlag som vi kan förhålla oss till, säger han.

I samtalen kommer fackets representanter informera om stadgarna och alla andra frågor som rör konflikten. I första hand är syftet med samtalen att få medlemmarna att ansluta sig till strejken.

– Det primära syftet är naturligtvis att få de här personerna att se situationen och vilja delta i kampen för att få ett kollektivavtal, säger han.

Om en medlem trots det fortsätter att gå till arbetet kommer den att uteslutas ur förbundet.

– Ja, strejkbryteri är oförenligt med stadgarna. Det går inte. När vi fått underlag på hur det ser ut för respektive person så får vi ta ställning till det då. Men det är klart att man har både rättigheter och skyldigheter som medlem. Så är det ju, säger han.

Vad har en fackmedlem för skyldighet i det här läget?

– Har förbundsstyrelsen beslutat om en konflikt så har man en skyldighet att delta i den. Om man inte ställer upp på det så finns den yttersta möjligheten till uteslutning, säger Tomas With.