Simon Stålenhags två första böcker ligger till grund för tv-serien Tales From The Loop, som har premiär på Amazon Prime 3 april.

Från debutbok till storsatsning i amerikansk streamingtjänst

Vad hände sen? DA träffade Simon Stålenhag hösten 2015, när han nått framgångar med boken Ur varselklotet. Nu har tv-serien som baseras på hans böcker premiär på Amazon Prime.

DÅ:

Simon Stålenhag, som gör science fiction av sin barndoms folkhem, intervjuas i DA hösten 2015. Debuten Ur varselklotet har gjort stor succé.

NU:

Den boken och efterföljaren Flodskörden kan nu ses som tv-serie i åtta avsnitt, Tales From The Loop, på Amazon Prime. Regisserar gör bland andra Mark Romanek (One Hour Photo) och inte helt okända Jodie Foster.

Bland skådisarna märks Rebecca Hall och Jonathan Pryce. Dessutom ser Stålenhags tredje bok Passagen ut att bli en Hollywood-film 2021.

Simon Stålenhag berättar:

”Kul att det gått hela vägen. Jag var lite skeptisk i början när produktionsbolag hörde av sig.

Lite kul med Jodie Foster, men jag vet att hon gillar SciFi. Det handlar inte om några fantastiska summor i nuläget, men om serien blir en superhit, blir jag inte direkt fattig.

Annars jobbar jag nu mest med nya boken Labyrinten. Det är en postapokalyptisk historia som utspelas i en bunker, där allt utanför är helt förstört. Boken ställer vi och dom på sin spets. Alla i bunkern har ett förflutet med en massa hemska handlingar som flyter upp till ytan.”

Berättat för Göran Widerberg.

Här kan du se trailern för Tales from the Loop:

Läs mer: Kultur | Vad hände sen