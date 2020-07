Foto: TT Nyhetsbyrån

Har jag rätt att stämpla?

Fråga om jobbet: A-kassan Jag går en utbildning som är tre år, men jobbar alla lov. Någon sa att om jag går med i a-kassan ger det mig rätt att stämpla då jag läst färdigt, ifall jag inte får jobb. Stämmer det? Facket är gratis under studier så jag har bara a-kasseavgiften.

Svar:Du kan ha rätt till ersättning efter studier men då måste du uppfylla arbetsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Riksdagen har på grund av coronapandemin beslutat om tillfälliga regler för att fler ska kunna få ersättning från a-kassan. Under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021 gäller att arbetsvillkoret kan uppfyllas på två olika sätt: Det första innebär att du ska ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna.

Det andra innebär att du ska ha arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Dessa tolv månader kan förlängas genom att viss tid hoppas över, vilket betyder att arbetsvillkoret kan vara uppfyllt längre tillbaka i tiden.

Tid med studier kan hoppas över om det är heltidsstudier som avslutas efter att den sökande har fyllt 25 år, eller om heltidsstudierna har föregåtts av heltidsarbete i minst fem månader.

Henric Ask, jurist

