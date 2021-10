Redo för disken i det nya folkhemmet

Arkivbilden Ramnäs bruk i Surahammar är mest känt för sina kättingar, men tillverkade även diskbänkar.

Ett bruk med anor från 1500-talet och en lång historia av att smida ankar­kättingar. Men på Ramnäs gjorde­s också rostfria diskbänkar i parti och minut från mitten av 1930-talet och i flera decennier framåt.

Vart just den här diskho­försedda bänken senare tog vägen vet vi inte, men med tanke på att bilden är tagen mitt under den stora byggboomen – under det så kallade miljonprogrammets dagar – så kan man ju i vart fall anta att den var rätt så lättsåld.

Enkel att göra ren var den också. Inte alls som den kända och arbetskrävande koppardiskbänken hemma hos Selma Lagerlöf i Mårbacka, som en sträng hushållerska lär ha beordrat pigorna att putsa och polera vareviga dag.

Men det är en annan historia.