Här kommer finpapperet

Ögonblicket Klockan är 11.50 på Arctic Paper i Grycksbo

Truckförare Per Björklund har bråttom när han kör in ännu en lastpall med arkat fin­papper i en lastbilstrailer som ska fyllas. Under tiden står den litauiske chauffören Aivaras Blažys och tittar på, kvarten innan det är dags för honom att i sin tur köra hela lasset till hamnen i Gävle, där ett fartyg med destination Estland ligger och väntar.

Trots det tidvis uppskruvade tempot meddelar Per att han trivs finfint på jobbet.

– Det kan du skriva upp. Högt i tak och bra arbetskamrater, säger han innan han ilar iväg och hämtar nästa pall.