Mörk tid väntar trähusföretagen

Varselvåg. Inbromsningen i trähusbranschen fortsätter. Efter en tuff höst lades flera stora varsel i januari. Nu flaggar arbetsgivarna för ännu bistrare tider det kommande året.

Beskedet efter nyårshelgen kom egentligen inte som en överraskning: 25 kollektivanställda på fabriken i Götene skulle varslas, meddelade företagsledningen.

– Jag tror inte att folk var förvånade med tanke på läget i omvärlden, räntehöjningarna och energipriserna. Någon jättechock var det inte. Stämningen här har ändå varit rätt god, säger Stefan Thorstensson, ordförande i den lokala GS-klubben.

Efter många goda år – flera trähustillverkare slog rekord under pandemiåren – tampas nu hela branschen med en vikande efterfrågan. Under det tredje kvartalet förra året, sålde Götenehus bara en tredjedel av vad de gjort under samma period året innan.

– Pandemiåren var jättebra för oss. Men efter semestern förra året började vi märka av en tydlig nedgång, säger Stefan Thorstensson.

Vi är inställda på att det inte kommer att ske en snabb återhämtning. Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Götenehus Group.

På träindustriavtalets område har 779 personer varslats om uppsägning de senaste 13 månaderna, enligt GS-fackets insamlade statistik.

– Byggsektorn har stannat upp ganska ordentligt, och det slår direkt mot företagen där våra medlemmar jobbar, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

I januari varslade hustillverkaren Obos, som bland annat innefattar Smålandsvillan, totalt 200 personer. Varslet berör 80 kollektivanställda i Vrigstad och lika många i Myresjö. Anledningen är att orderingången var mer eller mindre obefintlig i slutet av året. Redan förra året varslades 35 personer på båda anläggningarna.

– Kombinationen av hög ränta, hög inflation, höga energipriser och osäkerhet i form av krig gör att människors betalningsförmåga minskar och att man drar sig för att köpa hus, säger David Johnsson, vd för Trä- och möbelföretagen.

Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Flera av deras medlemsföretag sitter i varselförhandlingar. Och han tror att ännu fler företag kommer att behöva säga upp folk det kommande året.

– Det är jag helt övertygad om. Och nu börjar det sprida sig till underleverantörerna. Jag är ganska pessimistisk och tycker att situationen är ungefär lika besvärlig som den var under finanskrisen, säger David Johnsson.

Hos golvtillverkaren Kährs i Nybro, just en underleverantör till husföretagen, varslades 95 kollektivanställda i mitten av januari. Men än är läget inte riktigt så illa som under finanskrisen, anser Per-Olof Sjöö:

– Vi är oroade, och har sett en ökning av antalet varsel de senaste månaderna. Men vår bild är att där är vi absolut inte än. Bilden behöver nyanseras.

Andreas Gustafsson, vd och koncernchef på Götenehus Group, beklagar att de behöver säga upp folk, men säger att de är tvungna att anpassa kapaciteten efter en mindre efterfrågan än tidigare.

– Vi är inställda på att det inte kommer att ske en snabb återhämtning, utan bedömer att den kommer att ske successivt under året. Och vi ser faktiskt signaler på det. Folk börjar vänja sig vid högre räntenivåer och då vågar man göra affärer, säger han.

Han tror däremot att de som nu får sluta, snart kommer att hitta andra arbeten.

– Vi har blivit kontaktade av många företag i närområdet som har behov av industriarbetare. Det finns fler erbjudanden om lediga jobb än personer som berörs av varslet. Flera har redan fått nya jobb.

Påverkar varslen lönekraven? Foto: Juliana Fälldin David Johnsson, vd för Trä- och möbelföretagen:

– Vi förhandlar ju ett märke för hela industrin, inte bara för våra företag, och det är alltid komplicerat att få ihop. Men det är klart, i år befinner sig våra företag i en mycket sämre situation än kanske någon annan industri och kommer att få det tufft att leva med ett märke som blir för högt. Per-Olof Sjöö, ordförande för GS-facket:

– Läget i branschen påverkar, men vi måste ha ett längre perspektiv. Det går inte att träffa avtal utifrån en ögonblicksbild, utifrån hur det ser ut just nu. Då tror jag att vi är illa ute. Jag tror fortfarande att hela träindustrin och husbyggnadssektorn har en väldigt stark potential att utvecklas.

Alla hus byggs på samma sätt och görs nästan helt färdiga i fabriken. Foto: Niklas Porter.

Älvsbyhus rullar på – trots tuffa tider

Går mot trenden. När andra hustillverkare varslar, fortsätter Älvsbyhus att producera 20 hus i veckan.

Kent Johansson vd.

Vd:n Kent Johansson förklarar varför företage­t går mot strömmen.

– Det är mycket tack vare vår fina försäljning under pandemin. Alla i branschen sålde i och för sig bra under pandemin och fyllde sina orderböcker 2021. Men vår försäljning var riktigt bra ända in i november förra året, när den för de flesta slocknade redan efter sommaren. Vi lever fortfarande på den orderstocken på drygt tusen hus. Produktionen är i princip säkrad för i år.

Varför kunde ni fortsätta sälja så länge?

– Jag tror att den största anledningen är att vi har valt att inte sätta index på vårt pris. De som tecknar sig för ett Älvsbyhus får det pris som gällde vid tecknings­datumet. Man vet vad man får.

Gör inte prishöjningarna det till en förlustaffär?

– Jag ser det som marknadsföring och vi har en stark balansräkning. Vi bygger ett varumärke, och det kostar.

Vad tror du om det kommande året?

– Vi har bostadsbrist och det skull­e behöva byggas mycket fler småhus än vad som görs i dag. Det uppdämda behove­t gör att jag är positiv.

Rasmus Lygner