Därför höjer IF Metall strejkersättningen till 130 procent av lönen

Så har Tesla-strejken trappats upp

17 oktober

IF Metall varslar om strejk den 27 oktober på Teslas bilverkstäder och serviceställen i Sverige. Totalt berörs cirka 130 bilmekaniker på sju orter.

18 oktober

Dagens Arbete avslöjar att Tesla kartlägger facktillhörighet inför strejken, vilket enligt facket är ett brott mot GPPR-lagstiftningen.

24 oktober

I förhandlingar meddelar Tesla att de inte avser teckna kollektivavtal. Sådana beslut måste fattas av koncernledningen i USA. IF Metall varslar om blockad för allt arbete med Tesla på 17 verkstäder och företag som på olika sätt hanterar bilarna. Åtgärderna träder i kraft den 3 november.

25 oktober

Dagens Arbete avslöjar att Tesla planerar för omfattande strejkbryteri. Företaget ska skicka strejkbrytare för att fylla upp platserna efter de arbetare som gått i strejk.

27 oktober

Strejken inleds på sju orter i Sverige. Facket placerar ut strejkvakter. På flera bilverkstäder fortgår arbetet med strejkbrytare. Samtidigt varslar Transport om blockad mot införsel av Tesla-bilar i fyra svenska hamnar. Åtgärderna träder i kraft den 7 november.

30 oktober

Dagens Arbete avslöjar att okända personer i verkstadskläder har anlänt i taxi och arbetar inne på flera av Teslas bilverkstäder i landet.

31 oktober

IF Metall varslar om blockad av arbete med Tesla-bilar på ytterligare fyra bilverkstäder i landet. Åtgärderna träder i kraft den 10 november.

1 november

Tesla och IF Metall möts i förhandlingar med medlaren Kurt Eriksson från Medlingsinstitutet. Ingenting konkret kommer ut av mötet men parterna bestämmer sig för att ses igen den 6 november.

3 november

IF Metall inleder en blockad mot allt arbete med Tesla-bilar på 17 arbetsplatser. Bland anat berörs verkstäder som hanterar plåtskador samt logistik-punkter där nya bilar förs in i Sverige.

6 november

IF Metall och Tesla möts i förhandlingar. Tesla meddelar att de inte avser teckna kollektivavtal. Under mötet erkänner Tesla att företaget organiserar och underlättar för strejkbryteri på sina verkstäder. Inga nya möten planeras in.

7 november

Transport inleder en blockad mot lossning och lastning av Tesla-bilar i Malmö, Södertälje, Göteborg och Trelleborgs hamn.

7 november

Elektrikerna varslar om blockad mot service och installation av Teslas laddstolpar. Åtgärderna träder i kraft den 17 november.

7 november

Fastighets varslar om blockad av städtjänster på Teslas anläggningar. Åtgärderna träder i kraft den 17 november.

7 november

Hamnarbetarförbundet varslar om blockad mot lastning och lossning av Tesla-bilar i Sveriges samtliga hamnar. Åtgärderna träder i kraft den 17 november.

7 november

IF Metall varslar som blockad mot allt arbete med Tesla-bilar hos ytterligare fyra verkstäder. Åtgärderna träder i kraft den 17 november.

7 november

Transport varslar om utökad blockad mot lossning och lastning av Tesla-bilar i Sveriges samtliga hamnar. Åtgärderna träder i kraft den 17 november.

10 november

Målarna varslar om blockad mot lackeringsarbete av Tesla-bilar på 53 billackeringsfirmor. Åtgärderna träder i kraft den 21 november. Målarna meddelar att man kommer lägga varsel mot ytterligare 56 billackeringsfirmor den 13 november om Tesla inte teckna kollektivavtal.

10 november

Fackförbundet ST varslar blockad mot hantering av Teslas post för deras medlemmar på Postnord. Åtgärden träder i kraft den 21 november.