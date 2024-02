Regeringen vill höja taket och ge fler rätt till a-kassa

Kvalificeringsregler för inkomstrelaterad ersättning

Dagens regelverk

• Medlem i a-kassa i minst 12 månader.

• Arbetat minst 60 timmar per månad under minst 6 kalendermånader det senaste året. Eller arbetat minst 420 timmar, minst 40 timmar per kalendermånad, under en sammanhängande period av 6 månader.

• Detta ger rätt till 300 ersättningsdagar.

Regeringens förslag

Tjänat minst 11 000 kronor under:

4-7 månader ger rätt till 100 ersättningsdagar.

8-10 månader ger rätt till 200 ersättningsdagar.

11 månader eller mer ger rätt till 300 ersättningsdagar.

Medlem i a-kassa under:

0-6 månader ger ersättningsnivå på högst 50 %

6-11 månader ger ersättningsnivå på högst 60 %

12 månader eller mer ger ersättningsnivå på högst 80 %