Långt från centrum

Europas fyra hörn. Vad är Europa egentligen och vad betyder det för oss? Är vi européer eller svenskar/bulgarer/skottar/portugiser – eller både och?



Jens Olof Lasthein

Jobbar som frilansfotograf sedan 27 år tillbaka, främst för facktidningar och andra tidskrifter.

Parallellt gör han egna mångåriga projekt. Han har gett ut fyra böcker och haft ett 50-tal separata utställningar runt om i världen. Mellan den 18 januari och 16 februari visar han utställningen Meanwhile Across the Mountain på Frölunda Kulturhus i Göteborg.