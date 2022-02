En sorgens dag i Europa

LEdare Detta krig är Putins och ingen annans och det är han och hans regim som måste straffas. Kriget skadar det ryska folket liksom det ukrainska, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Att få vakna upp en morgon till nyheterna om att de ryska pansarvagnarna rullar in över Ukrainas territorium och bomber fälls över oskyldiga civila känns overkligt och oändligt tragiskt. Plötsligt är det brinnande krig i Europa och ett av våra grannländer, en fri och oberoende demokrati, är under ockupation. Även om den retoriska och militära upptrappningen de senaste veckorna har pekat i denna riktning går det nästan inte att ta in.

Men det är som den ryska journalisten Masha Gessen många gånger sagt att när en auktoritär ledare säger saker ska man ta honom på orden. Putins antidemokratiska nationalistiska stormaktsidéer har vi fått se konsekvenserna av alltför många gånger i förföljelser av oliktänkande, förgiftning av oppositionella, aggressiva lagar mot homosexuella och militära invasioner i länder som han anser ska höra till stor-Ryssland. Putinregimen har dessutom på senare år ägnat sig åt kraftfulla desinformationskampanjer som gått ut på att destabilisera demokratierna i väst. Den ryska inblandningen i valprocessen i USA är ett skrämmande exempel på detta.

Så visst har tecknen varit många men med dagens fullskaliga invasion i Ukraina tar Putin ett nytt steg på stormaktsvansinnets trappa. I ett slag har det gamla Sovjet återkommit som ett spöke i kombination med en nationalism sprungen ur tsarrysslands historia. Det är milt sagt sjukt.

Invasionen i Ukraina kallas demilitarisering på putinska men betyder aggression och brott mot internationell rätt. I praktiken går det ut på att byta ut den demokratiskt valda regeringen i Kiev mot en lydfurste till Kreml. Plötsligt har hela den europeiska säkerhetsordningen kastats omkull och mörkret sänker sig över vår kontinent.

Det är ofattbart och fullkomligt oacceptabelt. Västvärlden måste införa de hårdast tänkbara sanktionerna i allt från sport till finanser och göra allt för att stoppa kriget och få Putin att besinna sig. Det gäller att inte skruva upp krigets logik utan försöka förhindra så mycket blodspillan det bara går. Och självklart måste vi nu vara beredda att öppna våra samhällen för människor som måste fly från kriget i vårt grannland.

Detta krig är Putins och ingen annans och det är han och hans regim som måste straffas. Kriget skadar det ryska folket liksom det ukrainska. Båda folken har rätt att få leva i fred och demokrati.

Den 24 februari 2022 kommer för all tid att vara en sorgens dag i Europas historia och en skammens dag i Rysslands.