”Vi vet att det kommer fram”

– Kolla, de har lagt ner godis också, utropar Marie Petersson, IF Metalls gruppordförande på logistikavdelningen.

Insamlingen på SKF:s fabrik i Göteborg har pågått i mindre än en vecka när vi kommer dit. Sju lådor har redan gått iväg. Tolv till ska packas in i en lastbil i kväll och fraktas till fabriken i polska Poznan. Därifrån samordnas allt som har samlats in på SKF:s enheter i olika länder och körs sedan vidare in till fabriken i västra Ukraina.

De fyllda lådorna ute på fabriksgolven i Göteborg har ersatts av tomma. En lista visar vad som efterfrågas i Ukraina – bindor, tandkräm, tandborstar, blöjor, tvål, torr mat, sovsäckar.

– Nu har det svängt till att det börjar bli brist på sjukvårdsartiklar. Vi försöker uppdatera listorna så att vi vet vid varje givet tillfälle vad det finns behov av, säger Kenneth Carlsson.

Läs också

SKF-anställda gör sig redo att ta emot krigsflyktingar

”Vi har vädjat till de som har möjlighet att ta emot SKF-kollegor som eventuellt behöver fly”, säger ordföranden Kenneth Carlsson.

Han är ordförande för SKF:s fackliga världsråd och har daglig kontakt med de fackligt förtroendevalda i Ukraina. När kriget bröt ut stängde SKF sina fabriker i både Ukraina och Ryssland. Många anställda är fortfarande kvar i Ukraina, berättar han. Än så länge har de västra delarna av landet varit förskonade från de värsta striderna.

– Män mellan 18 och 60 får inte lämna landet. Oftast blir de inkallade till någon slags tjänstgöring. Det blir kvinnor och barn som blir kvar. Det är ett jädrans dilemma. Det är ingen som vill lämna, men när det kryper för nära så kanske man ändå behöver packa sin ryggsäck och dra.