Strejkbrytare anlände i taxi till Tesla-verkstäder runt om i landet

Okända personer i verkstadskläder ska ha anlänt i taxi under måndagsmorgonen till flera Tesla-verkstäder, enligt strejkvakter runt om i landet.

– Det är strejkbrytare som arbetar inne i lokalen just nu, säger Carola Andersson, ordförande för IF Metall i Umeå.

Carola Andersson, IF Metall i Umeå.

Runt åttatiden på måndagsmorgonen anlände en taxi till Teslas bilverkstad i Umeå, där nästan samtliga arbetstagare gick ut i strejk i fredags. Strejkvakter från fackförbundet IF Metall noterade hur fyra personer, klädda i verkstadskläder, steg ur bilen och gick in i verkstaden.

– Tesla har hämtat hit folk. Det är strejkbrytare som arbetar inne i lokalen just nu. Men vilka det är och varifrån de kommit, det vet vi inte, säger Carola Andersson, ordförande för IF Metall i Umeå.

Strejkvakter i Örebro noterade också en taxi som på måndagsmorgonen släppte av minst en person utanför Tesla-verkstaden i staden.

– Det borde inte vara någon som arbetar där. Men genom fönsterrutan har vi sett att det är minst tre. Vi känner inte till dem, det är inte våra medlemmar. Vi tror det kan vara personal som är intagen från något annat håll, säger Greger Kammerland, ombudsman för IF Metall i Örebro.

Läs också

”Inga optioner, inga bonusar, ingen semester, inga försäkringar”

IF Metalls ombudsman Peter Lydell berättar vad Tesla hotar dem som strejkar med.

Även på Tesla-verkstaden i Malmö vittnar Adis Heldic, ombudsman för IF Metall i regionen, om okända personer inne i verkstaden.

– Vi har i alla fall fem strejkbrytare här som har kommit från något annat ställe. Det är helt nya killar som inte har varit här tidigare. Som jobbar med Teslakläder på inne i verkstaden. Ett omfattande strejkbryteri, säger han.

På Tesla-verkstaden i Göteborg har man inte noterat några okända personer. Däremot att den ordinarie personalen som inte deltar i strejken fick arbeta övertid under helgen.

– Vi upptäckte att man planerade in övertid i helgen så vi hade strejkvakter där i lördags och fick sedan höra att det även pågick arbete under söndagen. Vi kan inte veta till hundra procent att det var verkstadsarbete, men jag såg med egna ögon att det kördes ut bilar ur serviceportarna, säger Karl-Henrik Rosberg, IF Metalls ombudsman i Göteborg.

Enligt honom är det också en form av strejkbryteri eftersom den ordinarie personalen tvingas arbeta övertid och utföra de strejkandes arbete.

Läs också

Det här gäller när du strejkar – vi har listan

I fredags inleddes en strejk på Teslas alla bilverkstäder i landet. Vi har tagit fram en lista på vad som händer vid en strejk, vad du får och inte får göra.

Carola Andersson i Umeå reagerar starkt på strejkbryteriet som pågår i Tesla-verkstaden.

– Det är nog så provocerande att man inte tecknar kollektivavtal. Men tar man in strejkbrytare är det ett nytt lågvattenmärke av Tesla. Det är så fel. Och det är provocerande dessutom, säger hon.

Det var i fredags som fackförbundet IF Metall inledde en strejk på alla Teslas bilverkstäder i landet. Bakgrunden är att Teslas svenska dotterbolag, TM Sweden, vägrat teckna kollektivavtal för sina anställda bilmekaniker. Strejken berör cirka 130 personer.

Dagens Arbete har sökt Teslas kommunikationschef för en kommentar.