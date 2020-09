Vi är på väg in i ett nytt läge

Krönika. När vi i Sverige skryter lite extra säger vi att vi är världsmästare i omställning, skriver Peter Larsson.

Peter Larsson är civilingenjör och senior rådgivare hos Sveriges ingenjörer.

Alla pratar om digitalisering. I Sundsvall ser vi digitaliseringens effekter

i praktiken. På kort tid har skogsbolaget SCA skapat stora rubriker. 2019 invigdes den nya massafabriken i Östrand kunglig glans, en av de största industriinvesteringarna i Sverige någonsin.

I augusti och 14 kilometer söderut, kom beskedet att tryckpapperstillverkningen i Ortviken läggs ned. Det behövs mer kartong för de digitala köpen men allt mindre papper för tryckt text. Så kan faktiskt digitaliseringen sammanfattas.

Omställningen skyndades på av coronapandemin. 800 medarbetare måste se sig om efter nytt jobb.

Det är människor som ska göra omställningen. Precis som tidigare.

Corona skyndar på omställningen i många företag. Mitt i sommaren aviserade de båda Volvoföretagen att man säger upp flera tusen tjänstemän som i dag jobbar med att utveckla förbränningsmotorer. Framtiden är eldrift. I ett nästa steg kommer de som jobbar i produktionen och alla underleverantörer också att påverkas. Cylindrar, kolvar och förgasare ska ersättas med elmotorer och för det krävs ny kompetens och delvis nya underleverantörer.

Det är inte bara corona som skyndar på. Klimatkrisen har accelererat investeringarna i industrin. I Luleå har den första pilotanläggningen för fossilfri stålproduktion precis invigts. 3 000 nya jobb skapas i Northvolts fabrik i Skellefteå för att tillgodose framtidens behov av batterier till elbilar.

Detta är några bilder från den omställning vi bara har sett inledningen till. Det är människor som ska göra omställningen. Precis som tidigare. Enskilda individer som måste lämna något bakom sig och gå in i något nytt. När vi i Sverige skryter lite extra säger vi att vi är världsmästare i omställning. Nåja. Vi har bra trygghetssystem som träder in när något redan har hänt. Då mobiliseras för fullt. Individer coachas och erfarenhet valideras. Kurser för att lära sig något nytt startas. De allra flesta kommer att få en ny framtid för sin egen försörjning.

Det känns som vi är på väg in i ett nytt läge. Det ska inte behöva vara så att något dramatiskt måste ha inträffat för att jag som individ ska lära mig något nytt. Under decennier har det talats om det livslånga lärandet. Visst, den viktigaste faktorn i det livslånga lärandet är ju livet självt. Men det där extra som innebär att jag kan arbeta med något nytt eller något gammalt på ett nytt sätt, behövs allt mer. Under corona formligen exploderade utbudet av kurser och föreläsningar. Distansundervisning har fått inte bara en renässans utan också nya former.

När vi nu går in i det nya normala kommer vi säkerligen att se en mångfald av möjligheter att förkovra oss oavsett var i landet man bor, är ung eller gammal eller vilken typ av arbete man har. Vi lärde oss att tvätta händerna för att förebygga smitta. Nu kommer vi förhoppningsvis att lära oss att i god tid lära mer innan det händer, för att möta det nya.