Hallå där Rose Omamo, generalsekreterare för Amalgamated Union of Kenya Metal Workers (AUKMW), en av de internationella gästerna under IF Metalls kongress.

Hur påverkar den gröna omställningen arbetare i Kenya?

– Den största utmaningen är outsourcingen i samband med den gröna omställningen. Leden av underentreprenörer är långa, det är svårt att organisera arbetarna och se till att de har bra avtal. De hyrs in för korta jobb, sedan försvinner de igen och vi kan inte följa upp dem. Vi måste få bättre överblick över företagen i leverantörskedjorna.

– Vi är också oroliga för att våra jobb ska försvinna i samband med teknikutvecklingen. Därför måste vi satsa på kompetensutveckling. För utvecklingen kommer inte att stanna upp, man kan bara anpassa sig till den.

Vad är viktigast framåt?

– Vi kan inte få en hållbar framtid utan engagemang från fackförbund och arbetsgivare. Social dialog mellan oss är avgörande för att nå bättre villkor för arbetare och uppnå social rättvisa.

Rose Omamo arbetade nästan 30 år på ett monteringsband för bilar och bussar i Mombasa.

– Vi var bara två kvinnor i fabriken och jag insåg att jag var tvungen att skydda mina rättigheter genom att gå med i facket.

År 2016 valdes hon till generalsekreterare för Amalgamated Union of Kenya Metal Workers (AUKMW), som första kvinna att leda facket där 90 procent av medlemmarna är män.

– Det är utmanande att som kvinna leda i mansdominerade branscher. Det krävs mer av oss kvinnor. Mycket av min tid har gått till att övertyga män om att jag klarar uppdraget, att jag kan föra deras talan. För att vi kvinnor ska kunna uppnå våra mål i en mansdominerad bransch måste vi övertyga männen om att våra frågor är viktiga.