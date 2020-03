Illustration: GUSTAF ÖHRNELL HJALMARS

Får jag jobba i två länder?

Arbetstid. Jag bor hemma hos mina föräldrar och behöver inte handla, laga mat eller tvätta. Jag vill därför arbeta all min vakna tid eftersom jag sparar pengar till ett husköp. Hur många timmar i veckan får jag som mest jobba? Varför får jag inte jobba hur mycket jag själv vill? Om jag har olika arbeten, kan jag jobba mina timmar i Sverige och ta ett extra jobb i Danmark?

Svar: Hur mycket du får arbeta regleras i arbetstidslagen eller i kollektivavtal som kan finnas på arbetsplatsen.

Enligt arbetstidslagen får ordinarie arbetstid vara 40 tim­mar per vecka. Lagen reglerar även två olika former av övertid – allmän övertid och extra övertid. Den allmänna övertiden får högst vara 48 timmar under en tid av fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad, men högst 200 timmar un­der ett kalenderår.

Extra övertid får högst vara 150 timmar per kalenderår, och kan endast tas ut om det finns särskilda skäl och situationen inte har kunnat lösas på annat sätt. Lagen har även regler om dygns- och veckovila som måste följas.

En anledning till att du inte får ar­beta hur mycket som helst är medicinska aspekter och forskningsresultat som visar att förslitningsskador och stress ökar vid stort övertidsuttag. Dessutom visar forskningen att längden på ett arbetspass har betydelse för hälsa och välbefinnande.

Ar­betstidslagen hindrar dock inte att en person jobbar åt flera arbetsgivare även om lagens arbetstidsmått överskrids.

Eftersom lagen bara gäller för arbete inom Sve­rige och inte för arbete utomlands, inte ens om det är en svensk arbetsgivare med svenska anställda, så hindrar den dig inte att även arbeta i Danmark.

Henric Ask

Jurist

