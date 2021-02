På vilket sätt är vi mer skyddade av det här, Marie Nilsson?

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv och Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal skriver under avtalet mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall. Foto: Jenny Frejing/Svenskt Näringsliv