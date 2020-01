ILLUSTRATION: REBECCA ELFAST

Så får du rätt pengar

Delpension. Sedan 2013 har de flesta industriarbetare delpension. Du ska få extra inbetalning till tjänstepensionen. Men alla arbetsgivare betalar inte, och det är bara du som kan kolla att det blir rätt. Vi hjälper dig!

Har du kollektivavtal ska din arbetsgivare betala in pengar till din tjänstepension varje år. Sedan 2013 har de allra flesta rätt till mer pengar, genom den så kallade delpensionen. Men facket har upptäckt att arbetsgivare ibland missar att betala in de pengarna.

Det händer att arbetsgivare fyller i formuläret fel, vilket kan göra att du inte får några pengar inbetalda. Arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden håller på att försöka komma till rätta med problemen. Fora, dit arbetsgivarna ska betala in pengar, jobbar med att förbättra sin information till arbetsgivarna. Den enda som egentligen kan kolla om det blivit rätt är du själv, på ditt pensionsbesked. Du kan också ringa Fora.

Här loggar du in

Gå in på Foras hemsida fora.se och logga in med e-legitimation på Mina sidor, eller titta på ditt senaste pensionsbesked.

Kontrollera lönebeskedet

På pensionsbeskedet eller på fora.se kan du se vilken lön arbetsgivaren har rapporterat att du fått. Kolla så att det stämmer mot dina lönebesked. Du kan också jämföra med Skatteverkets uppgifter i din deklaration.

Är premien betald?

Har du kollektivavtal ska din arbetsgivare betala in två typer av premier:

Avtalspension Saf-LO: Din vanliga tjänstepension som du har genom ditt kollektivavtal. Den ska vara 4,5 procent av lönen.

Kompletterande pensionspremier: Kan gå under namn som delpension, livsarbetstidspremie med mera. På pensionsbeskedet från Fora ser du om det betalats in. Titta under ”Lön och premier”. Står det inte till exempel deltidspension där har du inte fått någon inbetalning.

Du måste alltså titta på pensionsbeskedet – på vanliga sammanställningen på Mina sidor syns inte delpensionen. Och du kan bara se förra årets pensionsbesked, inte längre tillbaka.

Krångligt?

Ring Fora! Om du inte vill hålla på och leta själv, eller inte hittar det du söker kan du ringa till Foras kundservice: 08-787 40 10. Det behöver du också göra om du vill ha uppgifter från tidigare år. I telefonen behöver du logga in med e-legitimation.

Kolla

Vad som gäller i ditt kollektivavtal. Vissa avtal har inte delpension eller andra kompletterande pensionspremier, till exempel Samhallavtalet.

Läs mer

”Det ska vara enklare för kunderna. Vi är inte där i dag.” Annelie Sjöström, pressansvarig på Fora, säger att de har ”höga ambitioner” att göra hanteringen hos Fora enklare. Läs hela intervjun på da.se

