”Näringslivstoppar, följ med oss på kompetensutveckling”

Debatt Just nu ser vi företagsledare, näringslivstoppar och vanliga anställda i olika projekt för att tillsammans lösa den akuta krisen. Precis så borde förändringsarbete se ut även långsiktigt. Företagsledningarna bör ju också kompetensutveckla sig – tillsammans med dem som utför jobbet, skriver Anders Olofsson på Caterpillar i Göteborg.

Om skribenten Anders Olofsson är förtroendevald inom IF Metall och jobbar på Caterpillar i Göteborg.

Våra arbeten är ofta inkonstanta. Ny teknik tillförs, arbetssätt förändras, omvärlden ställer nya krav. Det är centralt att facken ställer krav på att anställda får kompetensutveckling under hela arbetslivet. För att vi som jobbar får en stark ställning både på arbetsplatsen, och på arbetsmarknaden i stort.

Men en sak jag ofta förundras över är varför det så sällan är någon debatt kring näringslivets representanter. Hur är det med deras fortbildning? Har verkligen företagsledningarna och bolagsstyrelserna rätt kompetens för att driva våra företag till framgång genom de föränderliga tiderna?

Efter över 20 år med fackliga uppdrag har jag träffat en stor mängd personer med ledande positioner inom näringslivet. Nästan alltid slås jag av den konformism som präglar deras sätt att tänka. Ibland fantiserar jag att de i sin uppväxt och i sina skolor stöpts i små formar, liknande dem man använde när man gjorde tennsoldater i sin barndom. Alldeles för ofta saknas nyfikenheten som drivkraft för att förstå hur arbetaren tänker och vilka behov vi som är deras anställda kan tänka oss ha.

Jag upplever en värld som är tribalistisk, ofta allt för självintresserad och med för lite förståelse för hur viktigt det är med gemenskap och delaktighet. Det är inte tillräckligt att ha ledare som är duktiga på att räkna, ha affärsidéer, kunna skatter och marknader. De måste också ha förståelse för de mänskliga behoven. Kunna lönesättning och arbetsmiljö och förstå arbetsorganisationen utifrån de människor som jobbar tillsammans. Allt det som måste fungera för att hela pusslet skall kunna läggas.

I förändringsarbete är transparens och delaktighet viktiga faktorer. Jag har sett alldeles för många misslyckanden, där prestigen hos de som leder arbetet hämmar de andras engagemang. Utan inflytande är det svårt för anställda att se det som är bra med förändringar. Och visst tar det nya längre tid att jobba fram om fler involveras, men utfallet blir uteslutande mer framgångsrikt.

En modell för att i större utsträckning kunna lära av varandra är att tillämpa partgemensamma utbildningar eller projekt, där anställda och ledning tillsammans förkovrar sig i kunskap, och driver förändringsarbetet. När båda perspektiven finns med från början ökar förståelsen och en större tillit kan byggas – som är viktigt för fortsatt framgång.

Det finns faktiskt lyckade exempel, bland annat genom Produktionslyftet, som initierades av IF Metall och Teknikföretagen. Programmets syfte är att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Det har gjorts bland annat genom att skapa produktionssystem på den lokala arbetsplatsen utifrån LEAN-konceptet, men kopplat till den specifika arbetsplatsens och den svenska industrins styrkefaktorer. Under 18 månader deltar anställda tillsammans med företagsledning och chefer i utbildningar, workshops och praktiskt genomförande under ledning av Produktionslyftets coacher. Det är inte bara kunskaperna som stärks under perioden utan också relationer och förståelse för varandra byggs upp.

I tider av kris händer ibland saker som får oss att närma oss varandra. Just nu läser jag nästan dagligen om olika arbetsplatser där man tillsammans prövar och diskuterar olika åtgärder för att möta de stora och svåra utmaningar vi står inför. Regeringen har skapat förutsättningar genom korttidspermitteringar och andra åtgärder som ger en avsevärt bättre situation jämfört med finanskrisen 2008–2009.

Men nästan allt handlar om att möta nuvarande svårigheter och inte om den gemensamma efterföljande framtiden. En del av den tid vi nu har till förfogande skulle kunna användas till att starta upp partgemensamma projekt liknande Produktionslyftet eller inom områden som arbetsmiljö, jämställdhet, ledarskap, klimatomställning eller innovation.

Jag är övertygad att vi har mycket att lära av varandra och genom att möta utmaningarna tillsammans får vi ett kompetenslyft som lyfter oss alla!

