”De dog – men var inte sjuka nog för sjukpenning”

DEBATT Försäkringskassan ansåg att två svårt sjuka GS-medlemmar skulle klara att söka nya jobb. De har nu avlidit av sin sjukdom. Nu återstår det att se om det räcker med att dö för att anses sjuk nog för sjukpenning, skriver fem företrädare för GS.

GS-facket organiserar ungefär 40 000 medlemmar inom skog-, trä- och grafisk industri. Avdelning 8 i Norr- och Västerbotten är med sina cirka 3 800 medlemmar en relativt liten avdelning. Det blir därför extra emotionellt och intimt när två av våra medlemmar som drabbats av långvarig arbetsoförmåga och kronisk sjukdom avled förra hösten.

Det hör tyvärr till livet att svårt sjuka personer dör, men det som gör dessa båda fall speciella är att Försäkringskassan bedömde, strax innan de avled, att de inte hade rätt till sjukpenning då de ansågs kunna ta ett normalt förekommande arbete.

Bägge hade varit sjuka länge och tidigare blivit beviljade sjukpenning. Men med ny tillämpning av regler och annan praxis avslutades sjukpenningen och de bägge uppmanades att ta ett normalt förekommande arbete de förväntades klara trots sina begränsningar.

Lagstiftningen har inte förändrats nämnvärt på området sedan 2008, men vi som arbetar med att hjälpa våra medlemmar har sakta kunnat se hur fler och fler blir utan ersättning trots att de tidigare skulle ha blivit beviljad sjukpenning.

Våra nu avlidna medlemmar kunde naturligtvis inte ta något arbete, och då a-kassans dagar var slut blev de fattiga och fick försörjas av sina anhöriga.

Bägge företräds av fackets jurister som numera arbetar för dödsbons räkning. Nu återstår att se om det räcker med att dö av sin sjukdom för att den ska anses vara tillräcklig allvarlig för att sjukpenning ska kunna beviljas.

För vår lilla avdelning har de allt hårdare reglerna märkts särskilt tydligt. Två av våra medlemmar har varit så pass sjuka att de under hösten avlidit. Båda har under hela sina liv betalat in till dessa system, som skulle skydda vid ohälsa.

Att nu båda dessa personer inte bara blev svikna och utan ersättning av systemen utan även jagade in i graven av systemen som man själv finansierat är bortom all anständighet. Detta är ovärdigt för ett välfärdsland som Sverige.

Vi kan dock konstatera att politikerna jobbar med sjukförsäkringsfrågan. Alldeles nyligen presenterade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (s) vissa förändringar och av sjukförsäkringen. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt.

Framförallt lappas och lagas de värsta avarterna. Men vi kan också konstatera att våra medlemmar inte hade fått behålla sin sjukpenning med de förändringarna som regeringen nu föreslår.

Tyvärr verkar det inte finnas politisk majoritet för en sjukförsäkring att lita på.

Oavsett partibok borde en fungerande sjukförsäkring vara av yttersta vikt. De som håller igång Sverige förtjänar den trygghet som en fullt fungerande sjukförsäkring ger.

Inget annat duger.

Skribenter:

John Nyberg, försäkringsansvarig GS avdelning 8

Joel Snell, försäkringsansvarig ombudsman

Peter Lindström, arbetsmiljöexpert

Therese Olovsson, regional försäkringsinformatör

Jonas Öberg, regional försäkringsinformatör