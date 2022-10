”Det är ren och skär självbevarelsedrift”

REPLIK Vi vill till varje pris undvika att lönerna börjar bidra till en inflationsspiral, skriver IF Metalls Marie Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä.

Nästa års avtalsrörelse kommer att bli den tuffaste på mycket länge. Den sker mot bakgrund av ett pågående krig i Europa, en hög inflation och stigande räntor. Många av IF Metalls medlemmar känner en oro över framtiden när allt blir dyrare och plånboken urholkas.

I detta läge ska IF Metall givetvis göra allt för att ta ut så höga löneökningar som det bara är möjligt. Vi ska inte hålla igen, vi ska kräva varje ettöring som företagen har råd att betala. Och vi måste dessutom beakta att inflationen slår som allra hårdast mot de medlemmar som har de lägsta lönerna.

Att industrin går bra och gynnas av en svag krona är en viktig faktor som pekar på att vi har en stark konkurrenskraft och att det finns utrymme för löneökningar.

Kampen mellan arbete och kapital och fördelningen av vinsterna som skapas i produktionen är i högsta grad en viktig utgångspunkt inför våra förhandlingar.

Vi tror däremot inte det är en framkomlig väg att i detta läge kräva löneökningar som fullt ut kompenserar för den – för tillfället – mycket höga inflationen, så som Waldemar Tapojärvi efterlyser.

Det fanns en tid, på 1980-talet och en bit in på 1990-talet, då vi försökte oss på det. Trots rekordstora nominella löneökningar såg vi en lång period då våra medlemmar och det stora flertalet av löntagarna i Sverige fick allt mindre i plånboken under flera år på raken. Reallönerna krympte. Arbetarna blev fattigare.

Dit vill vi absolut inte tillbaka. Den lönebildningsmodell som vi haft de senaste 25 åren har varit enastående framgångsrik. Sveriges löntagare har sedan industriavtalets tillkomst fått reallöneökningar på 60 procent. Det är oöverträffat i omvärlden. Att nu frångå den modellen tror vi vore ett misstag. I synnerhet då de allra flesta bedömare menar att inflationen är tillfällig och kommer att börja falla tillbaka redan under nästa år.

Waldemar Tapojärvi skriver att det inte är arbetstagarnas löner som driver den inflation vi nu ser. Det är riktigt, för tillfället drivs inflationen främst av andra faktorer. Men vi vill till varje pris undvika att hamna i en situation där även lönerna börjar bidra till en inflationsspiral. Det handlar inte om något slags missriktat ansvar mot arbetsgivarna och aktieägarnas intressen, som Tapojärvi antyder. Det är ren och skär självbevarelsedrift. Vi har sett vad en inflation som biter sig fast på höga nivåer kan leda till. Våra medlemmar blir fattigare och i slutändan hotas våra jobb.

Slutligen vill vi bemöta den direkta frågan ställd till avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. IF Metalls avtalssekreterare, liksom hela ledningen och förbundsstyrelsen, är tillsatta av IF Metalls kongress med ansvar för att driva våra medlemmars intressen. Att försvara den lönebildningsmodell som under 25 års tid gett våra medlemmar mer pengar i plånboken och stärkt den svenska industrins konkurrenskraft ingår i det uppdraget.