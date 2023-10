15 fackklubbar: Angreppen på Cytiva-klubben är ett angrepp mot oss alla

Debatt Det som skett på Umeåföretaget Cytiva är oacceptabelt för alla oss förtroendevalda. De angrepp som deras demokratiskt valda företrädare blivit utsatta för är angrepp mot alla förtroendevalda – och hela den svenska modellen! Det skriver ordföranden på 15 stora norrländska IF Metall-klubbar.

I Sverige har vi byggt upp en arbetsmarknad som bygger på att parterna ska komma överens och samverka och staten inta en passiv roll som tredjepart. Det är något vi i Sverige lärt oss den tuffa vägen via hårda konflikter.

Med åren så insåg vi gemensamt att det är bäst att respektera och erkänna varandra som parter och samverka på alla plan.

Från staten togs det initiativ under främst 70-talet för att skapa förutsättningar för samverkan. Man skulle både vara och se varandra som två likvärdiga parter fram till att beslut tas. Detta skulle skapa ett medbestämmande i arbetslivet.

Med andra ord så var avsikten att demokratisera arbetslivet.

Detta har skapat en av världens fredligaste arbetsmarknader vilket bidragit till hög produktivitet på ett väldigt framgångsrikt sätt.

Nu ser vi att lagstiftarens avsikt och syfte inte respekteras. Det kommer fler och fler attacker på lokala fackliga klubbar och inte minst på de demokratiskt fackligt förtroendevalda. Detta skapar en enorm psykosocial belastning för både de förtroendevalda och medlemmarna. Företagen har ansvar för den psykosocialt dåliga arbetsmiljö som man ofta själva skapar för fackligt aktiva.

Samtidigt har Arbetsmiljöverket blivit allt svagare och saknar riktiga verktyg, främst inom det psykosociala arbetsmiljöområdet. Detta får katastrofala följder på den lokala fackliga verksamheten.

Den svenska modellen bygger på samverkan, samförstånd, information och förhandling. Men fler och fler företag bygger upp sina HR-funktioner med jurister som riktar in sig enbart på juridik och hur man ska kunna vrida och vända på den till sin fördel. Det är allt annat än vad lagstiftarens avsikt med lagarna var.

Det är ett osunt ledarskap som sprider sig bland företagen. Och på något sätt tror man att det ska ge framgång, trots att vi redan gått igenom den typen av förhållningssätt till varandra.

Genom hot, skrämsel, fackliga attacker och skapande av tystnadskultur börjar nu flera företag tro sig skapa företagsframgång med förtroendevalda som mår uselt, och medlemmar som blir tystare och räddare för varje dag.

Det som nu händer inom IF Metall Mitt i Norrlands område är helt oacceptabelt. Senaste situationen på Umeåföretaget Cytiva är oacceptabelt för alla oss förtroendevalda. De angrepp som deras demokratiskt valda företrädare under lång tid blivit utsatta för, är ett angrepp inte bara på Cytivas förtroendevalda, utan på alla oss andra förtroendevalda. Det är ett angrepp på hela den svenska modellen så som det är tänkt att den ska fungera!

Lägg därtill numera ”tandlösa” myndigheter så blir detta en otäck kombination.

Myndigheterna (främst Arbetsmiljöverket) måste stärkas i dess roller, men även ha rätt verktyg att kunna göra skillnad i den verkliga arbetsmiljön.

Läs också

IF Metalls jurist: ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”

Åratal av trakasserier får klubbstyrelsen på Cytiva i Umeå att avgå i protest.

I Folkbladet, Västerbotten Kuriren och Dagens Arbete beskrivs den ohållbara situationen för fackklubben på Cytiva. Där yttrar sig också företagsledning och säger att de behandlar de fackliga med ”ömsesidig respekt och professionalism”.

Vad menar man då? Är det då man förhindrar att en medlem tar med sig en facklig representant till ett möte med HR? Är det när man gör vad man kan för att inte låta förtroendevalda gå nödvändig utbildning?

Vad menar Cytivas ledning med den retoriken?

Borde inte fackklubben vara den som känner den respekten och professionalismen? Annars blir det faktiskt bara tomma ord!

Vi samtliga klubbordföranden tar kraftigt avstånd från den miljö Cytiva:s förtroendevalda har tvingas genomgå, till den gräns att man nu inte längre orkar.

Vi kan inte gå tillbaka till den tid då synen på samverkan och respekt för ”likaparts-principen” inte existerade. Den tid då konflikterna avlöste varandra.

Ingen tjänar på en sådan utveckling. Allra minst våra företag.

IF Metall klubben på Cytivas sak, är allas vår sak!

Kent Eriksson ordförande IF Metall Nouryon

Ola Holmström ordförande IF Metall Boliden

Ulf Strandberg ordförande IF Metall BAE Systems

Lena Johansson ordförande IF Metall Komatsu Forest

Robert Andersson ordförande IF Metall Bosch

Tommy Näslund ordförande IF Metall Volvo lastvagnar

Anders Gidlund ordförande IF Metall Mach Tech

Stefan Niva ordförande IF Metall Hydra Specma

Tommy Näslund ordförande IF Metall Cranab

Linda Persson ordförande IF Metall Indexator

Joakim Hermansson ordförande IF Metall Sanmina

Elina Lövgren ordförande IF Metall Rototilt

Hans Andersson ordförande IF Metall Ålö

Ann-Cathrin Wiklund ordförande IF Metall SEKAB

Dan Granström ordförande IF Metall Protab