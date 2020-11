Fast jobb eller utvisning

Det är därför jag sitter här i baksätet på bilen medan Zahoor, under överinseende av Eva, saktar in vid ett övergångsställe. Jag vill veta: Är det ens möjligt att få fast jobb direkt efter studenten på dagens arbetsmarknad? Vad händer om man misslyckas?

En smal passage under landsvägen blir den första prövningen.

På tisdagar efter jobbet hade tre kollegor gjort det till sin rutin att knalla över till HVB-hemmet ett stenkast bort för att hjälpa till med läxläsning, berättar Margareta ”Marga” Sandström när vi möts utanför grinden till det gigantiska bolmande fabriksområdet. Marga, som är miljöchef på bruket, är just i dag ovanligt påpassad av journalister.

Samtidigt hängde uppehållstillståndet på att de fortsatte i skolan. I det här läget klev civilsamhället in. I Värmland började allt på Stora Ensos kartongbruk i Skoghall.

Politiskt växte det fram en opinion mot att utvisa unga människor som redan levt i Sverige i åratal. Opinionen fångades upp av Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet, som drev fram två nya lagar: gymnasielagen 2017 och nya gymnasielagen 2018. Den senare gjorde det möjligt för de som registrerats som ensamkommande barn och väntat länge på sina avslagsbeslut, att få stanna med tillfälliga uppehållstillstånd under förutsättning att de studerade på gymnasiet.

Under anstormningen av ansökningar drog Migrationsverkets handläggningstider ut på tiden. De afghanska ungdomarna fick vänta särskilt länge, många över två år på sitt första beslut, som i de flesta fall var ett avslag. Avslagen överklagades i regel och väntetiden drog ut ytterligare.

Allting börjar med flyktingkrisen 2015. Av de drygt 160 000 människor som sökte asyl i Sverige registrerades cirka 35 000 som ensamkommande barn, den stora majoriteten afghaner. Eftersom de var minderåriga placerades de i familjehem eller så kallade HVB-hem för barn under 18 år.

Det är nätverken jag fick tillgång till via Eva som har gjort att jag hamnat här i Värmland. De ensamkommande har med åren rotat sig och trådarna sträcker sig djupt ner i myllan, inte bara i storstaden utan på orter runt om i hela landet. Att Kabir över huvud taget fick chansen på Frykdalens bil, och i dag står och jobbar med en tryckluftsborr i högsta hugg, beror inte bara på hans eget driv.

Jag har haft tur att hitta ett jobb som passar mig, säger han när han visar oss in i verkstaden där han just håller på att montera en dragkrok på en glänsande röd nytillverkad Mazda.

När jag kom hade jag en one way-ticket. Jag har ingen väg tillbaka.

Zahoor kämpar nu med sitt körkort, vilket är ett måste för att hitta ett annat bilmekanikerjobb. Men samtidigt öppnade sig en annan möjlighet. Det var här Evas förening kom in i bilden. När bilbranschen tvärnitade slängde sig volontärerna på telefonen, och lyckades med hjälp av pengar från kyrkan boka upp truckutbildningar för de ensamkommande som gått ut fordonsprogrammet.

Under pandemin har den öppna arbetslösheten bland unga under 25 år stigit kraftigt. I somras låg den på 13 procent. Arbetsförmedlingen spår att den fortsätter att krypa upp till 15 procent till nästa år. Konkurrensen hårdnar.

Under utbildningen praktiserade Zahoor på Bilia. Ställde alltid upp, försökte lära sig alla detaljer, gjorde sitt bästa för att vara en mönsteranställd. Veckan innan coronaviruset lamslog ekonomin hade han mer eller mindre blivit lovad fast jobb. Sedan kom viruset och det löftet flög all världens väg.

Sådana jobb är sällsynta. På hela arbetsmarknaden har bara runt hälften av alla löntagare under 25 år tillsvidareanställningar. Andelen är lägre för utlandsfödda. Hos de största arbetsgivarna, kommuner och landsting, har endast 16 procent av utlandsfödda under 25 år en fast anställning, enligt SKR.

Zahoor tillhör folkgruppen hazarer, en marginaliserad minoritet som utstod hårt förtryck och våld under talibanregimen. Familjemedlemmar saknas, men exakt vad som hänt i hans liv gör för ont att prata om.

– Under de här fem åren har jag, och alla i min situation, levt under enorm stress. Man hoppas, men man vet inte. Jag bara kämpar och kämpar. Man är rädd inuti. Inom oss finns den här tanken, vad kommer att hända om jag inte får jobbet? Kommer allt att ha varit för ingenting? säger Zahoor när vi stannat för en paus i ett naturområde.

– Det är kaos. Jag har varit i Sverige i fem år, jag har gått i skolan, jag har lärt mig mycket. Sverige har investerat mycket pengar i mig, i skolan, sjukvård, allting. Jag vill jobba och betala tillbaka. Men Sverige vill inte det just nu, säger han.

Beslutet var ödesdigert. Hans ansökan lämnades in två dagar för sent.

Mahdi har å andra sidan ett utvisningsbeslut och lever i dag som papperslös. Allt på grund av ett till synes trivialt beslut som han fattade i Malmö i november 2015. När nya gymnasielagen bereddes fick den skarp kritik av nästan samtliga remissinstanser. Mycket av kritiken fokuserade på de olika tids- och datumgränser som skrevs in i lagen. Den 24 november 2015, är en sådan gräns. Endast de som sökte asyl som ensamkommande barn innan det datumet omfattas i dag av lagen.

För både Ann-Charlotte och Kabir gick det snabbt att bestämma sig. En timmes fika, sedan var det klart. En vecka senare flyttade Kabir in. Lite senare kom Farzad också.

Tills nyligen då Kabir och hans kompis Farzad flyttade in på övervåningen.

Att leva som papperslös är tufft. Inget körkort, inget bankkort, bara tillfälliga jobb och en ständig oro för framtiden. Vänskapen och stöttningen från Rohullah håller honom uppe. Men båda berättar om andra afghaner i liknande situation som inte orkat längre. Två unga ensamkommande har tagit sina liv i Karlstad, den ena alldeles nyligen.

– Jag brukade träffa den killen på bussen. Bara för några veckor sen såg jag honom. Han var papperslös som jag. Vi brukade hälsa och snacka lite om hur han hade det. Han hade väldigt svårt att acceptera sin situation, säger Mahdi.

En forskningsrapport från Karolinska institutet från 2018 visar att självmordsfrekvensen bland ensamkommande barn och unga vuxna är nio gånger högre än bland den övriga befolkningen. Den utlösande faktorn är oftast inte avslag på asylansökan, vilket många tror. Snarare verkar det handla om de långa handläggningstiderna, avsaknad av kvalificerad vård och att många har ryckts upp ur sina sammanhang och, liksom Kabir, flyttats runt på olika boenden.

Reza och Habib

Nya gymnasielagen omfattar runt 8 000 ensamkommande afghaner. Hur många av dem som tog studenten i våras är det ingen myndighet som känner till.

De enda som har en nationell överblick är den ideella föreningen Arbetskraftsförmedlingen, som är ett samarbete mellan personer ur näringslivet och civilsamhället. Genom en kartläggning uppskattar de antalet till drygt 1 000.

Mahdi ingår inte i den statistiken och han är inte ensam. Jag pratar med många unga afghaner som nu hankar sig fram som papperslösa. Andra har, trots många år i det svenska utbildningsväsendet, gett upp och dragit vidare.

En vanlig destination har varit Frankrike, där det sägs vara lättare att få uppehållstillstånd. En dag får jag kontakt med Reza som varit fem år i Sverige och utbildat sig till målare. Men liksom Mahdi lämnade han in sin ansökan några dagar för sent och bor nu i ett tält under en motorvägsbro i centrala Paris. Han saknar sin flickvän i Örebro.

– Hundratals afghaner som bor här under bron kan svenska och har gått gymnasiet i Sverige, säger han.

Reza utbildade sig till målare i Sverige men bor nu under en motorvägsbro i Paris. Foto: privat.

Andra är tillbaka i Afghanistan. Jag ringer upp Habib som tvångsrekryterades av talibanerna i unga år och som nu lever isolerat i en liten lägenhet i Kabul. Han vågar inte gå ut efter klockan 19. Varje natt funderar han på självmord. Efter att ha fyllt 18 blev han tvungen att flytta från sitt familjehem i Örebro och hamnade på gatan. Sov på tågstationen och drogs in i missbruk, droghandel, gängkriminalitet och våld. En dom för rån satte punkt för hans tid i Sverige.

– Det här är värre än något fängelse i Sverige, säger han.

Avgrunden är djup för de unga afghaner som nu kämpar för sina fasta anställningar.