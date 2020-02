Förhandlingar om försäkringar igång – kamp mot klockan

Krav på tjänstepension till fler och mindre krångel vid arbetsskador. Nu är förhandlingarna om avtalsförsäkringarna igång. Det kan bli en kamp mot klockan.

Så vill LO förändra avtalsförsäkringarna

Ta bort den så kallade vållandeprövningen för arbetssjukdomar. I dag måste en person som fått sin arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan också bevisa i Vållandenämnden att arbetsgivaren varit vållande till sjukdomen för att få ersättning från Afa.

Gränsen vid 75 år för att få ersättning vid asbestsjukdomar bör tas bort eller höjas.

Omställningsstöd för personer som blivit uppsagda av personliga skäl.

Månadsvis beräkning av premier till avtalspensionen (i stället för årsvisa).

Premier till avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid, inte som i dag från 25 till 65 års ålder.