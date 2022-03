Arbetet med Avtalat har bara börjat

REPLIK Informations- och vägledningstjänsten Avtalat lanserades mitt under pandemin. Allt är ännu inte på plats men den fyller redan nu en viktig funktion, skriver företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv, som står bakom Avtalat.

Precis som Christina Hjalmarsson lyfter i sin debattartikel har vi kollektivavtal på många arbetsplatser. Det är något fantastiskt och unikt att fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och därmed även har pension och försäkring via jobbet. Trygghet och stöd för arbetsgivare, mer pengar i plånboken för anställda.

Samtidigt vet vi att kännedomen är låg hos många anställda. Vi vet också att många arbetsgivare upplever pension och försäkring via jobbet som något krångligt. Det är flera aktörer att ha koll på och många att ha kontakt med. Det finns helt enkelt potential att bli bättre och öka kännedomen och förenkla systemet.

Det är med den här vetskapen som Svenskt Näringsliv, LO och PTK bestämde sig för att bilda Avtalat. Ett annat skäl var att minska kostnaderna för administration genom att samla försäkringsinformationen på ett ställe. På så sätt kommer pengarna till större nytta för arbetsgivare och anställda.

I dagsläget går både arbetare och tjänstemän årligen miste om stora belopp på grund av bristfällig information. En undersökning som Avtalat låtit Ipsos göra visar att tre av fyra arbetare och hälften av tjänstemännen inom privat sektor har dålig eller mycket dålig kännedom om sin tjänstepension.

Mätningen, som bygger på intervjuer med 2 000 arbetstagare som berörs av kollektivavtalen och med lika många arbetsgivare, visar också att cirka 70 procent av löntagarna har liten eller ingen kännedom om de försäkringar som bland annat ger extra skydd vid sjukdom.

Det finns alltså ett arbete att göra! Avtalat är alltså inte bara en sajt. Avtalat finns till för närmare tre miljoner arbetsgivare och anställda med kollektivavtal i privat sektor. Ambitionen är att alla ska förstå pension och försäkring via jobbet, även innan det behövs. Det är en förutsättning för att alla ska kunna söka och få rätt ersättning.

Avtalat jobbar aktivt med att utveckla och effektivisera informationen och kommunikationen kring kollektivavtalade försäkringar. I uppdraget ligger också att ha ett enhetligt och förenklat språk så att vi parter genom Avtalat når ut till fler, samt att fler förstår värdet av de fördelar som finns med kollektivavtalad pension och försäkring.

Den 1 januari 2021 lanserades Avtalat.se mitt under pågående pandemi. Sajten är under uppbyggnad, vilket också står på startsidan, men mycket finns redan nu på plats. Här finns i dag information och vägledning. På lite längre sikt kommer både arbetsgivare och anställda kunna logga in på sajten.

Det ska räcka att känna till avtalat.se för att få kunskap om det totala försäkringsskyddet via kollektivavtalet, och gå denna väg för att göra förändringar i tjänstepensionen, söka ersättning vid exempelvis en arbetsolycka eller som arbetsgivare administrera försäkringarna.

Avtalat är långt ifrån bara en telefonväxel eller webbplats. Vi vet att inte alla kan göra ärenden eller få information digitalt. Därför finns också en kundtjänst som hjälper dig när du ringer. För den som önskar går det även bra att nå kundtjänst genom att mejla eller chatta. Dessutom finns kunniga och erfarna pensions- och försäkringsspecialister över hela landet. De informerar, vägleder och har djupa kunskaper i villkoren för de kollektivavtalade försäkringarna.

Avtalat ansvarar också för att utbilda och stötta de drygt 2 500 registrerade försäkringsinformatörer som LO:s olika förbund och avdelningar utsett. Dessa har en viktig och värdefull funktion i att kunna nå ut med information och kunskap till alla arbetsplatser och enskilda individer runt om i landet. De senaste halvåret har försäkringsinformatörerna haft möten, i huvudsak fysiska, med 45 000 arbetare som på olika arbetsplatser fått information och vägledning.

Förbunden inom LO kan dessutom ansöka om finansiering för att genomföra olika projekt i syfte att informera om pension och försäkring via jobbet.

Utöver detta arrangerar Avtalat många webbinarier, både för arbetsgivare och anställda, och samarbetar med Svenskt Näringsliv, LO och PTK för att nå ut.

De insatser Avtalat gör ger resultat. I december förra året genomfördes en kampanj för att få fler arbetare att ansöka om de extra pengar de har rätt till, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Det handlar om föräldrapenningtillägget (FTP) som gör att föräldralediga, utöver föräldrapenningen, kan få en extra ersättning motsvarade upp till 10 procent av ordinarie lön. Kampanjen resulterade i att fler arbetare ansökte om ersättning.

Avtalat fortsätter sitt arbete och jobbar intensivt. Det är ett spännande och utmanande uppdrag och det är inte i mål ännu, arbetet har bara startat!

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO

Martin Wästfelt, ordförande, PTK:s förhandlingschefsgrupp